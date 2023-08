Simone recebe Carlinhos Brown e Ilê Aiyê em show na Concha do TCA

Simone celebra 50 anos de carreira nesta sexta-feira, 4, a partir das 19h, na Conha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). No palco, a cantora baiana vai receber Carlinhos Brown e o bloco afro Ilê Aiyê para uma noite especial.

Os últimos ingressos estão à venda no site Bilheteria Digital ou presencialmente na Midialouca Livraria, na Rua da Fonte do Boi, 81, Rio Vermelho. Carlinhos e Simone, que se encontraram nesta quinta-feira, já haviam trabalhado juntos no álbum de 25 de dezembro, quando Brown assinou os arranjos da faixa “Boas Festas”.

O disco bateu 1,5 milhão de cópias em menos de dois meses quando foi lançado.O convite para participação do Ilê Aiyê partiu do desejo de Simone, que gostaria de ter no palco a expressão da sonoridade musical que representa Salvador ecoando nessa comemoração.

Turnê “Tô Voltando”

Hit por hit, o show percorre a trajetória de Simone, em um roteiro que faz um apanhado das grandes canções que a artista lançou nas cinco décadas. O evento tem direção musical de Pupillo e direção geral de Marcus Preto.

O público vai conferir clássicos eternizados por Simone no repertório da MPB, como “O Que Será (À Flor da Terra)”, de Chico Buarque, “Jura Secreta”, de Sueli Costa e Abel Silva, “Começar de Novo”, de Ivan Lins e Vitor Martins e “Tô Voltando”, de Maurício Tapajós e Paulo César Pinheiro), que dá nome à turnê. Também está no roteiro a primeira interpretação de Simone para “Divina Comédia Humana”, canção que Belchior escreveu para a cantora lançar em "Face a Face" (1977), mas que ficou de fora do álbum.

Milton Nascimento vai ao show

O cantor e compositor mineiro Milton Nascimento que está visitando o Litoral Norte da Bahia, hospedado em Praia do Forte, comparece ao show nesta sexta. Milton esteve no palco da Concha em setembro do ano passado, quando apresentou a turnê de despedida. A apresentação teve a participação de Simone.

Amigos de longa data, a artista incluiu na turnê canções de Milton Nascimento já gravadas por ela, como “Encontros e Despedidas”, composta com Fernando Brant, e “Cigarra”, parceria de Milton e Ronaldo Bastos, que rendeu à baiana o apelido homônimo à música. Neste show, a cantora inaugura sua parceria com a Nascimento Música, empresa do artista, administrada pelo filho dele, Augusto Nascimento.