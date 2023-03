Tomorrowland inicia pré-cadastro para o festival do Brasil

O Tomorrowland iniciou nesta terça-feira, 28, o pré-cadastro para as vendas dos ingressos da edição que vai acontecer no Brasil, nos dias 12 a 14 de outubro, no Parque Maeda, em São Paulo.

As entradas vão custar entre R$525 e R$10.850 e poderão ser adquiridas a partir do dia 30 de março. A terceira edição do evento vai ter como tema "The Reflection of Love" (O Reflexo do Amor") que, na tradução livre, simboliza a energia positiva que o festival representa para as pessoas.

O Tomorrowland no Brasil é a segunda maior comunidade do festival. Nas primeiras 24h após o anúncio do retorno ao país, o site oficial do evento registrou mais de 400 mil inscritos e a postagem no Instagram teve um alcance de 3,1 milhões, maior que o próprio anúncio do festival que vai ser realizado na Bélgica.