VI Réveillon Reggae leva DJ e shows ao Pelourinho na virada de ano | A TARDE

Os amantes do Reggae têm um ponto certo para a virada do ano: a sexta edição do Réveillon Reggae, na Casa Cultural Reggae (Praça Jubiabá – Pelourinho), a partir das 22h do dia 31 de dezembro.

Promovido pela Casa Cultural Reggae, o evento de 9 horas de música contará com as atrações Dj Ras Peu, Kamaphew Tawá & Banda Aspiral do Reggae, e terá a cantora Yá, Jo Kallado e Ronaldo Formigão como convidados especiais.

O evento promete oferecer alegria e alto astral aos regueiros que encontram no gênero uma fonte de positividade.

Além da música, o evento da sexta edição proporcionará uma ceia à venda, cobertura, espaço de lazer para crianças e uma variedade de bebidas. Ingressos já estão disponíveis na Casa Cultural Reggae, com opções de pagamento via pix ou cartão.

Jussara Santana, idealizadora do Réveillon, destaca a capacidade do Reggae de conectar culturas em Salvador, cidade com a maior população negra fora da África:

"O Reggae é um ritmo que transcende modismos, trazendo consigo uma filosofia e pensamento. É uma música que conquistou milhões de adeptos."

SERVIÇO

Réveillon Reggae – 6ª edição

Quando: 31 de dezembro, a partir das 22h

Onde: Casa Cultural Reggae (Praça Jubiabá – Rua do Passo, Pelourinho)

Quanto: R$130 (4 pessoas), R$ 70 (casadinha), R$ 40 (individual) - Local de venda Casa Cultural Reggae, das 15h às 20h

Mais informações (71) 98776-4388/ @casaculturalreggae