VÍDEO: Wesley Safadão atualiza fãs sobre seu estado de saúde

Após anunciar uma pausa na agenda de shows, o cantor Wesley Safadão se pronunciou, nesta segunda-feira, 18, pelas redes sociais, sobre o seu estado de saúde e atualizou os internautas dos sintomas que estava sentindo.

Em uma sequência de vídeos publicados nos stories do Instagram, o cantor começou a se pronunciar de forma positiva sobre todo o processo que está passando. "Esse tempo tem sido precioso para fazer uma avaliação de tudo que precisa ser feita para os próximos anos, por isso que não tenho duvidas que os próximos anos serão os melhores da minha vida".

Embora não tenha deixado explícito o real problema de saúde enfrentado, o artista contou que a situação começou após picos de estresse. Ele teve sintomas como falta de ar e dormência das mãos.

"Dia 5 de agosto eu estava a caminho do show de Itaúna, em Minas Gerais, e Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Eram dois shows nem um sábado. Eu estava em uma ligação e tive um pico de estresse muito forte dentro do carro, a caminho do show. Comecei a buscar ar, uma falta de ar muito grande, as mãos dormentes e tal, isso são uns dos sintomas, você pensa na agonia, em querer respirar, eu não sabia se ia pra o show ou ia pra o médico, se baixava o vidro do carro para buscar respirar", explicou o artista.

"Deus abençoou, fui para o show de Itaúna, fui para Campos. Desde desse dia eu venho tendo esses sintomas. Hoje, graças a deus, muito menos. Eu vim nesse processo, acho que dia 12 ou 10, não sei, que foi o TBT de Salvador, eu pensei que ia passar mal no palco, eu buscava respirar, tinha horas que eu virava de costas. É um show que a gente faz 2h30/3h de evento. Eu nem usava apple watch, comecei a usar porque apita meus batimentos pra ver como que tá o coração porque é uma agonia muito grande. Quando eu olhava, o batimento estava normal e é tudo a mente", diz.

Veja vídeo abaixo:

Reprodução | Instagram

Safadão comentou que, depois desse período, buscou ajuda médica e começou a fazer terapia. No entanto, o artista tinha outros shows em agosto nos estados do Pará, Amazonas e Rio Grande do Norte, o que acabou agravando mais os sintomas.



“De quinta para sexta não dormi, de sexta para sábado não dormi. Quando cheguei em Natal, pousei muito mal já. Fui para o hotel, mandei mensagem pra minha mãe e minha esposa ‘preciso ir embora, quero ir embora, não estou muito bem’", desabafa.

No entanto, o piloto já havia abastecido o avião, mas não era suficiente para viajar até Fortaleza. Enquanto ele sobrevoou cerca de 2h para gastar combustível, Safadão dormiu e, ao acordar, decidiu fazer o show em Natal.

Apesar da situação, o cantor se mostrou positivo e comentou sobre esse tempo de recuperação.

“É uma sensação muito ruim, um negócio muito louco realmente, mas tenho tirado muito aprendizado. Esses dias eu tenho estado com minha família toda por perto, tenho voltado a jogar futebol, futmesa e reduzido bastante coisa”, disse.

"Nos próximos dias já vou preparar nossa volta para a gente fazer grandes apresentações. Agora tudo no seu tempo. Tempo para estar com a família, para trabalhar, para buscar Deus, para se divertir. Equilibrar as coisas. Nós 'tamo junto'. Beijo. Deus abençoe todo mundo", concluiu.