Xamã agita público do Festival da Virada Salvador | A TARDE

Uma das atrações esperadas pelo público do Festival Virada Salvador, o cantor Xamã agitou o público levando parte da cultura do Rio de Janeiro e cantando músicas conhecidas do funk nacional.

O rapper chamou atenção do público cantando o Rap do Silva e exaltando o som mais popular das favelas, com uma sequência envolvendo 'Rap das Armas' e 'Eu só quero é ser feliz'.

O cantor subiu no palco por volta das 19h30, após a apresentação pagodeira de Lincoln. A noite de Réveillon no Festival Virada Salvador ainda reserva apresentações da dupla Jorge e Mateus, Bell Marques, Simone Mendes e Thiago Aquino.

Como já é tradição, a contagem do Ano Novo é responsabilidade de Ivete Sangalo.