Peças baianas são indicadas ao Prêmio Cenym

As peças baianas "A Caixa não é de Pandora" e "Quarteto" foram indicadas ao Prêmio Cenym 2014 de Teatro, sendo que a última recebeu indicação a seis categorias: Melhor Espetáculo, Melhor Qualidade Artística, Melhor Grupo Nacional, Melhor iluminação, Melhor Maquiagem e Melhor Cartaz.

Já o espetáculo "A Caixa não é de Pandora" participa no grupo Melhor Monólogo. A peça foi encenada pela atriz Andrea Elia Neves e dirigida por Elísio Lopes Jr. O espetáculo aborda esteoreótipos e rótulos atribuídos as mulheres na sociedade. O texto do espetáculo também fala do machismo.

Cenym é promovido pela Academia de Artes no Teatro do Brasil. A premiação vai acontecer em 23 de novembro, em Aracaju, no Sergipe.