Solo “Árcade - Versos para Olhar o Tempo”, estreia sexta em Salvador

Uma reflexão sobre o tempo e a contradição entre a praticidade da vida moderna e a angústia do dida a dia cada vez mais corrido. Essa é a proposta de “Árcade - Versos para Olhar o Tempo”, solo performativo do autor, roteirista e premiado diretor baiano Daniel Arcades.

O espetáculo estreia em curtíssima temporada em Salvador, com apresentações nos dias 18 e 19 de novembro (sexta e sábado), às 20h, e 20 de novembro (domingo), às 19h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves. Os ingressos estão à venda na bilheteria do TCA e no site Sympla (bit.ly/ArcadeIngresso) e custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

“Árcade” marca a volta de Daniel Arcades aos palcos depois de um hiato de quatro anos, tempo em que esteve dedicado a projetos como “NAU”, vencedor como melhor espetáculo do Prêmio Braskem de Teatro (2022), ao roteiro co-assinado do longa “O Paí Ó 2”, da Dueto Filmes e da Globo Filmes, e ao seu primeiro livro “Trilogia da Chacina”, que terá lançamento em breve, além de diversos outros trabalhos em teatro, cinema e televisão.

“É um espetáculo meio autobiográfico, meio ficcional. Um solo que traz no centro o sujeito árcade, uma persona que carrega consigo múltiplas identidades e está a todo momento buscando praticidades em meio às diversas tarefas do dia a dia, visando ganhar tempo, para sentir-se vivo, ter capital e autoestima elevada”, conta Daniel Arcades. “A vida poética foi, pouco a pouco, perdendo espaço para um estilo de vida cada vez mais veloz e conectado, em que todas as coisas tornam-se urgentes, resultando em ansiedades, síndromes de pânico, síndromes do impostor, elementos que serão, minuciosamente, levados aos olhos da plateia”, completa.



Serviço:



Espetáculo Solo “Árcade”, de Daniel Arcades

Data: 18 a 20 de novembro de 2022

Horário: 18 e 19 (sexta e sábado), às 20h, e 20 (domingo), às 19h

Local: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meio)

Vendas: Bilheteria do TCA e Sympla - bit.ly/ArcadeIngresso

Classificação indicativa: 14 anos

Realização: Dan Território danterritorio.com.br)

Redes sociais: instagram.com/danterritorio