Ana Maria Braga se emociona ao lembrar de Tom Veiga, o Louro José | A TARDE

Um dos programas mais longevos da televisão brasileira, o Mais Você chegou a 6 mil edições nesta quinta-feira, 25, mesmo dia em que a cidade de São Paulo comemora 470 anos. Ana Maria Braga celebrou o marco relembrando alguns momentos emblemáticos do matinal ao longo dos últimos anos.

Uma das principais lembranças foi Tom Veiga, intérprete do personagem Louro José. O ator morreu em novembro de 2020. “Já são 828 programas sem você, Tom, mas que bom que ele deixou meu amado Louro Mané”, lamentou Ana Maria.

Emocionada, a comunicadora disse que se divertia muito com o parceiro de bancada. “Foi uma pessoa que me fez rir muito. Nunca na minha vida tive alguém como o Louro José, a gente não tinha vergonha de ser quem a gente era e ele era muito bom no que fazia”, contou a apresentadora.

“Quando pego uns pedaços do nosso tempo, é de uma coisa de não parar de ver e não parar de rir. Eu choro de rir até hoje. E morro de saudade”, completou a loira.