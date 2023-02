Ana Maria Braga testa positivo para Covid-19 pela 3ª vez e é afastada

A apresentadora Ana Maria Braga está afastada do comando do Mais Você. Nesta quarta-feira, 22, ela divulgou que testou positivo para a Covid-19 pela terceira vez.

"Ficarei ausente do 'Mais Você' por mais uns dias porque fui diagnosticada com covid pela terceira vez", escreveu Ana, que passou o fim de semana no litoral Norte de São Paulo, atingido por fortes chuvas nos últimos dias.

"Esse foi um final de semana difícil. Estava no litoral norte de São Paulo e pude ver de perto a destruição que foi. Uma coisa muito triste. Meus sentimentos e orações estão com vocês".

Ela contou ainda que está vacinada e sente que a doença está mais fraca que as contaminações anteriores. "Não é igual a primeira que tive. Sinto que é mais fraca porque estou vacinada. Espero que quem não tenha tomado vacina vá tomar. Nem se compara agora com a primeira vez que tive. Se cuidem".