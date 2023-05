Após série de problemas, TV Globo estuda decretar fim do 'Encontro'

Após vários problemas na frente e por trás das câmeras, o 'Encontro' pode estar chegando ao fim. Segundo o colunista Alessandro Lo Bianco, do 'A Tarde é Sua', a emissora já tem um documento com erros da atração.

Entre eles, estão a mudança da sede do Rio de Janeiro para São Paulo, logística com a cenografia e dificuldades para se reunir com atores. Uma das últimas, a troca de horário com o 'Mais Você', que passou a ser exibido antes do 'Encontro', teria sido um dos principais.

Existem ainda documentos anexados que narram as adversidades enfrentadas por Manoel Soares durante o programa. Alega-se, por exemplo, que a emissora o teria promovido como apresentador, o que pode ter gerado certo descontentamento quando sua participação no programa foi reduzida.

Ele teria sido designado para um cargo cujo salário não seria compatível, mas optou por manter-se em silêncio diante da situação. Com o fim do programa, a especulação é que o 'Mais Você', de Ana Maria Braga, terá seu tempo aumentado.

A saída de Manoel Soares do programa já é dada como certa. A Tv Globo ainda estuda o seu futuro. Ele chegou a ser cogitado no É de Casa, mas a produção do sabatino teria rejeitado a ideia. Soares sugeriu, então, comandar um programa no estilo do 'Na Moral', comandado por Pedro Bial.