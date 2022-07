Em nova ação, filhos de Cid Moreira acusam madrasta de roubar R$ 40 mi

Filhos de Cid Moreira abriram uma nova ação na justiça e acusam a esposa do jornalista, Fátima Sampaio Moreira, de terem transferido, de forma irregular, R$ 40 milhões dele a contas no exterior.

Roger e Rodrigo Moreira pedem que a madrasta seja investigada por dilapidação de patrimônio.

Na nova ação, eles acusam Fátima de se apoderar dos bens de Cid de forma ilegal e abusiva. Eles listam ainda uma série de imóveis que pertenciam a Cid Moreira antes do início do relacionamento.

Segundo o advogado que defende os irmãos, Angelo Carbone, Fátima transferiu R$ 40 milhões a contas dela e de outros parentes.

"Ela transferiu para a própria conta e de parentes mais de R$ 40 milhões, e está sempre tentando vender imóveis. O dinheiro é mandado ao exterior para uma irmã de Fátima, que mora em Miami, nos EUA", diz ele, segundo o Splash.

No ano passado, os filhos do jornalista pediram a interdição do pai alegando falta de sanidade causado pelo envelhecimento.