Ex-diretor da Globo, jornalista Ricardo Pereira morre aos 72 anos | A TARDE

Morreu neste domingo, 10, os 72 anos, o jornalista Ricardo Pereira, ex-diretor da Globo Portugal. O jornalista estava há quatro anos lutando contra um câncer no pâncreas e no fígado.

Ricardo Pereira esteve na Globo por 40 anos e se aposentou em setembro de 2023. Ele atuou como repórter de política e correspondente internacional e participou de importantes coberturas, como a do terremoto do sul da Itália, a Guerra Irã-Iraque e a Guerra das Malvinas.

Outra cobertura de destaque de Ricardo Pereira foi a transmissão ao vivo, via satélite, do casamento da princesa Diana com o príncipe Charles, em Londres. Ele também cobriu a Copa do Mundo de 1982, na Espanha.

Ricardo Pereira assumiu a função de diretor da Globo em Portugal no ano de 2011, quando a emissora inaugurou em Lisboa a sua sede europeia.