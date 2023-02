Faustão decide tirar do ar o quadro de videocassetadas após 33 anos

Marca de Faustão, o quadro de videocassetadas foi retirado do ar e não será mais exibido no 'Faustão na Band' após 33 anos na TV. O quadro estava no ar desde 1989, quando passou a comandar o 'Domingão do Faustão' na Globo.

A decisão é da produção do programa, que quer dar uma nova roupagem ao 'Faustão na Band'. Segundo o 'Notícias da TV', o entendimento é que o quadro já estava ultrapassado e não tinha o mesmo efeito de segurar ou elevar a audiência.

O quadro já não era mais exibido desde o segundo semestre de 2022 no programa na Band e a produção estudava se a atração seria retomada ao ar.

Na segunda-feira, 6, o 'Faustão na Band' volta a ser exibido com programas inéditos. Ultimamente estavam sendo exibidos reprises devido o período de férias.

Vale lembrar que a emissora já tem um programa que exibe vídeos engraçados que viralizam nas redes sociais, o Perrengue, que marca entre 3 e 4 pontos na audiência.