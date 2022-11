Globo decreta o fim do 'The Voice +', diz colunista

A Globo decidiu decretar o fim do 'The Voice +', versão do reality musical com competidores maiores de 60 anos. Segundo a colunista Fábia Oliveira, a atração não consta mais no plano comercial da emissora.

A última temporada do reality teve como jurados os cantores Carlinhos Brown, Fafá de Belém, Tony Garrido e Ludmilla. O ‘The Voice Kids’ e o ‘The Voice Brasil’ continuam na programação.

Entre janeiro e abril de 2023, a emissora exibirá um reality de culinária comandado por Leandro Hassun e uma nova temporada do 'The Masked Singer', comandado por Ivete Sangalo.

A Globo está enfrentando índices baixos de audiência com a atual temporada do The Voice, comandada por Fátima Bernardes.

Os telespectadores estão optando por assistir o 'A Fazenda', na Record Tv, que é exibido no mesmo horário.