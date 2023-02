Guimê tem prejuízo de quase R$ 3 milhões

O MC Guimê que responde a quatro processos na justiça paulista, teve cachês e prêmios penhorados no BBB 23. Os valores dos processos ativos contra o músico e possíveis sentenças, a dívida pode ultrapassar dos R$ 3 milhões.



Procurada para falar sobre os processos, a equipe de MC Guimê não deu retorno a Coluna Splash que disse também que os registros foram analisados por Rafael Prazeres do escritório de advocacia Maresti.

Num dos processos, Guimê enfrenta dois empresários que estão cobrando uma dívida do cantor no valor de R$ 2,9 milhões, referentes a compra do imóvel de luxo em Alphaville, Santana de Parnaíba (SP), em 2016. A informação foi divulgada pelo colunista do UOL Rogério Gentile.



De acordo com o relato, o cantor não pagou uma quantia pendente de R$ 777 mil após comprar o imóvel avaliada em R$ 2,2 milhões.

Os credores acionaram a Justiça pedindo a rescisão contratual e solicitando o pagamento de uma indenização por fruição, uma espécie de aluguel pelo tempo em que ele utilizou a residência.

"O apelante (MC Guimê) assumiu, por livre e espontânea vontade, a compra do imóvel e não arcou com todas suas parcelas, fato incontroverso", diz a decisão do desembargador Coelho Mendes, relator do processo.

Guimê justificou através de um recurso dizendo que "deixou de honrar com as parcelas finais do contrato". De acordo com o artisita os proprietários não entregaram o imóvel com as reformas combinadas.

Cartão de Crédito

O Banco do Bradesco moveu uma ação cobrando o pagamento de R$ 126,7 mil de uma dívida de cartão de crédito de Guimê. O valor inicial da ação em 2018 era de R$ 74,8 mil.



Os advogados de MC Guimê solicitou impugnação dos cálculos em novembro. "O Bradesco não comenta casos em julgamento", respondeu o banco em contato com Splash.

Agressão ao fã

O cantor perdeu uma ação na justiça que lhe condenou a pagar uma indenização de R$ 10 mil a um fã que foi agredido fisicamente por um segurança. A agressão foi em 2014 após o fã tentar tirar uma foto com o cantor.

A equipe do artista recorreu da sentença será reavaliada em segunda instância. O valor inicial solicitado pelo fã é de R$ 37,4 mil.

No andamento do processo, MC Guimê informou que o segurança que agrediu o fã não foi contratado por ele, e sim pela produção do show. O juiz Saulo Mega Soares e Silva, do Tribunal de Justiça de São Paulo, rejeitou a argumentação.

Transportadora



Em outro processo, uma transportadora turística entrou na Justiça contra o músico em 2019 cobrando o valor de R$ 118,5 mil por serviços prestados, conforme documentos disponíveis no site oficial do TJ-SP.

A sentença divulgada o final de 2022, a Trankilandia, apontada como a contratante dos serviços, foi condenada a pagar R$ 53 mil. A defesa de Guimê defendeu que o artista não tem relação com o acordo feito com a transportadora.



Após a transportadora recorrer, o caso será reavaliado em segunda instância. A empresa defende "responsabilidade solidária" no acordo com as três partes. Em caso de revisão de sentença, as produtoras e o músico podem ser condenados ao pagamento do valor estipulado — que também pode ser reavaliado.