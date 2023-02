José Mayer é internado em Hospital do Rio de Janeiro

O ator José Mayer foi internado na última semana na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro.

De acordo com a coluna de Leo Dias, ele esteve internado no Centro de Tratamento Intensivo por conta de um sangramento no pulmão. O quadro não é preocupante e José Mayer pode receber alta em breve.

Conforme a publicação, José passou por um exame de tomografia na sexta-feira, 17, e os resultados dos exames foram positivos.

O ator está na CTI por preocupação, por conta da idade e do histórico de doenças.