MPT abre investigação para apurar racismo em novela da Globo

A Rede Globo é alvo de investigação do Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro (MPT-RJ) que apura racismo na novela “Nos Tempos do Imperador”, que foi transmitida pela emissora entre agosto de 2021 e fevereiro deste ano, no início da noite.



Não foram reveladas os acontecimentos nos bastidores que levaram à denúncia, mas se sabe que o MPT-RJ também vai investigar queixas de que atores brancos receberiam mais por trabalhos semelhantes aos dos atores negros.

Até o momento, oito pessoas já foram intimadas, entre diretores e outros integrantes da produção. Uma das autoras da denúncia, a atriz Roberta Rodrigues foi ouvida nesta terça-feira, 12.

A Globo disse em nota que desconhece a investigação e que não tolera preconceito racial. No entanto, essa não é a única produção da emissora a receber acusação de racismo: em 2006, denúncia semelhante foi feita contra a novela "Sinhá Moça".