Produção deixa áudio vazar e peões de 'A Fazenda' ouvem jornalista

A produção de 'A Fazenda' cometeu um erro gravíssimo nesta sexta-feira, 28. Participantes do reality não podem receber notícias externas, não por nada têm privado o uso de internet.

Entretanto, durante a gravação do 'A Fazenda – Última Chance', quadro do 'Hora do Faro' com o eliminado da semana -neste caso, Vini Buttel, os peões puderam ouvir, após uma falha da produção uma pergunta feita pelo jornalista Chico Barney.

"O Grupo B e parte relevante da sociedade civil, considerava o senhor, um dois maiores baba ovos da Deolane", disse o jornalista, enquanto todos na casa ouviam.

Bia Miranda começou a rir, enquanto André Marinho questionou: "o que que é isso?". Os peões identificaram a voz de Chico Barney e advinharam até que se tratava do detector de mentiras.

Esta não é a primeira vez que uma falha da produção permite que os confinados tenham acesso a informações externas.

Na roça anterior, Vini e Bárbara, antes de retornar à sede, ficaram sabendo que o colunista Leo Dias fez uma matéria sobre a ameaça de Lucas Santos para Shayan.