Record TV é acusada de demitir autores que recusaram virar evangélicos

A Record TV está sendo acusada de demitir autores de novelas que recusaram virar evangélicos. Corre na justiça uma ação contra a emissora em que autores acusam a empresa de praticar intolerância religiosa.

Segundo o Notícias da TV, a ação é de autoria de Paula Richard, que participou da produção de obras como 'Os Dez Mandamentos', 'O Rico e Lázaro' e 'Jesus'.

Ela pede indenização de R$ 5,6 milhões. Além de Paula, Emílio Boechat, Camillo Pelegrini, Joaquim Assis, Cristiane Fridman também teriam sido demitidos pelo mesmo motivo.

Paula alega que o problema teve início quando a filha de Edir Macedo, Cristiane Cardoso, começou a comandar oficialmente a produção de novelas e ordenou que os autores estivessem alinhados à Igreja Universal para produzirem novelas com temáticas religiosas.

"A relação de trabalho da autora com membros da Igreja, seja na produção ou com as colaboradoras que foram inseridas na sua equipe, sempre foi amena; entretanto, ao que tudo indica, a já mencionada Sra. Cristiane Cardoso estava determinada a ter apenas membros da Igreja Universal escrevendo na Record TV", diz trecho da ação.

Em outro momento, a defesa pontua que a intolerância foi comprovada após outros autores e roteiristas serem desligados e continuarem apenas membros da igreja.

Paula cita ainda que sempre respeitou as crenças dos ex-chefes, assim como todas as outras, mas não teve o mesmo retorno deles, principalmente de Cristiane Cardoso, que é diretora de dramaturgia do canal.

Em nota, a Record TV afirmou que é contra qualquer tipo de intolerância, inclusive religiosa. "Portanto, o Grupo Record anuncia que tomará todas as providências judiciais necessárias com relação à acusação sofrida hoje".

Até o momento, Cristiane não se manifestou sobre o assunto.