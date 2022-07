Stênio Garcia: "Sônia Abrão vive da desgraça alheia, foi cruel"

O ator Stênio Garcia detonou a apresentadora Sônia Abrão e o repórter que o entrevistava quando sua esposa, Marilene Saad, o puxou à força para colocar a máscara de proteção facial.

Nas redes sociais, o repórter Marcos Bulques, que entrevistou o ator, fez uma publicação para falar sobre a polêmica e desejar ao artista que consiga se resolver com a família.

"Depois dessa última semana turbulenta, espero que tudo se resolva para Stênio e família! Infelizmente a entrevista não foi concluída, mas a intenção era falar do lindo lançamento do livro da querida Beth Goulart", escreveu.

Stênio não gostou da publicação e chamou o repórter de oportunista.

"Ainda agradece a audiência recebida. Que horror, um rapaz tão despreparado que não percebeu que eu tenho 90 anos e que minha mulher estava nervosa para me proteger. Rapaz oportunista e zero empatia comigo que tenho 90 anos, ou ele não sabe que estamos na quarta onda da Covid-19", disse.

Em outro comentário ele parte para o ataque a Sônia Abrão.

"Ele viu que ela precisava me proteger e vocês não viram que ela me pede desculpa ao entrar até ficar mais nervosa e se descontrolar. Somos casados há 24 anos e faltou ele parar e refazer ou dizer que ela estava nervosa e que era melhor eu colocar a máscara. Jogar esse vídeo para Sonia Abrão que vive da desgraça alheia foi cruel. Podia ter revertido na hora ou nos procurado antes de lançar para se promover".

O repórter, então, responde Stênio dizendo acreditar que o ator está enganado, pois agradeceu, na verdade, o respeito dos colegas jornalistas que me deixaram explicar o que tinha acontecido.

Marcos disse que Marilene, em nenhum momento falou com ele antes da entrevista e nem durante a mesma.

"O único contato que tive com ela foi o momento que todos viram! Mas isso é muito fácil de resolver, é só solicitar as IMAGENS DO CIRCUITO INTERNO de TV da livraria, que tudo será esclarecido. E mais uma coisa, eu não estou me promovendo às custas de ninguém! Eu não pedi que isso acontecesse".