Daniela Mercury: "Posso vir fazendo uma coisa louca nesse Carnaval" | A TARDE

Daniela Mercury pretende levar o show que fez na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro, quando celebrou seus 40 anos de carreira. A informação foi dita pela própria artista antes do show no Parque da Cidade, em Salvador, neste domingo, 29, com o Rumpilezz.

Em conversa com o Portal A TARDE, a artista celebrou o fato de sempre se reinventar e disse que isso se reflete também nos seus carnavais.

"A pessoa mudou de circuito de Carnaval, botou ópera, botou orquestra. Eu posso vir fazendo uma coisa louca nesse Carnaval, sei lá. Provavelmente sim, assim que eu tiver 10 minutos de folga, eu vou fazer uma loucura a mais", contou a cantora.

A artista contou ainda tem o desejo de levar o show na Apoteose a outros lugares e antecipou que estreará um projeto com o filho, Gabriel Mercury.

Estou estreando terça-feira, um acústico chamado 'Oxente' com meu filho Gabriel, lá em São Paulo, são três datas, é uma pré-estreia. É um projeto lindo também, que vai dar espaço para eu rodar o Brasil todo e o mundo com esse show acústico, que uma parte é celebrando esses anos de carreira".