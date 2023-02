A versão brasileira do festival indiano Mahashivratri acontece em Salvador neste domingo, 26, por meio da palestra gratuita "Shiv Ratri e os papéis de Deus". O festival é considerado o evento mais significativo no calendário espiritual da Índia.

O Mahashivratri celebra a vinda de Deus (Shiva), acontece uma vez por ano e é celebrado com jejum e vigília dia e noite por milhões de pessoas na Índia.

Segundo os organizadores, o objetivo do festival é "remover a ignorância e a escuridão do mundo. As pessoas acreditam que este é o dia em que podem alcançar picos espirituais em sua jornada para se aproximarem de Deus".

O evento será realizado na sede da ONG Brahma Kumaris Salvador, que fica na rua Rockfeller, nos Barris. Entre fevereiro e março, diversas unidades no Brasil abrem as portas ao público gratuitamente e realizam palestras presenciais e culturais com dança indiana.