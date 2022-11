Festival Paisagem Sonora retorna em sua 4ª edição em Santo Amaro

O 'Festival Paisagem Sonora – Formação, Gestão e Difusão da Música' volta a agitar o cenário cultural de Santo Amaro. A programação acontece de 17 a 19 de novembro com programação, totalmente gratuita que inclui 12 mesas de debate, um curso sobre direitos autorais, três oficinas, lançamentos e 12 shows.

O evento chega a quarta edição e tem o objetivo de revelar as paisagens e riquezas sonoras do Recôncavo da Bahia. Danillo Barata, idealizador do projeto, afirma que o Recôncavo da Bahia se constitui como uma das forças motrizes de ancestralidade.

"Não por acaso, parte da fortuna da escrita da Música Popular Brasileira tem como forte índice o som fundamental afro-diaspórico produzido neste território de identidade".

Danilo responde pela coordenação geral junto a Daniele Canedo, Cláudio Manoel e Ellen Mello na curadoria, todos servidores do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (Cecult/UFRB), que realiza o evento junto à Fundação Nacional de Artes (Funarte).

A abertura acontece na quinta-feira, 17, com a saudação dos Alabês e a Mesa #01, “Artivismos urbanos: vagalumes, formigas e borboletas em alianças”, que receberá a dupla Cíntia Fernandes (UERJ) e Micael Herschmann (UFRJ).

Confira a programação completa.

17 de novembro (quinta)

9h às 12h: ABERTURA + MESA #01

Saudação dos Alabês + Artivismos urbanos: vagalumes, formigas e borboletas em alianças

Com: Cíntia Fernandes (UERJ) e Micael Herschmann (UFRJ)

Mediação: Nadja Vladi (UFRB)

Onde: Pavilhão de Aulas do Cecult

14h às 16h: MESA #02

Gêneros, pós-gêneros, sexualidades e práticas musicais

Mediação: Tatiana Lima (UFRB)

Onde: Pavilhão de Aulas do Cecult

14h às 16h: MESA #03

Música em diálogo: palcos, presenças e personas

Mediação: Lia Lordelo (UFRB)

Onde: Pavilhão de Aulas do Cecult

16h às 17h30: OFICINA DE MÚSICA #01

DNA Samba Reggae – Diálogo, negritude e ancestralidade

Com: Anderson do Samba

Onde: Pavilhão de Aulas do Cecult

16h às 19h: CURSO DIA 1

Pra quem quer viver de arte: direitos autorais na prática

Com: Verônica Aquino

Onde: Arquivo Público

19h às 20h: LANÇAMENTO #01

Revista Trilhos

Onde: Arquivo Público

A partir das 20h: SHOWS

Com: Coletivo Xaréu + Anderson do Samba & Solista Qué Base + Vox Sambou + Afrocidade

Onde: Pavilhão de Aulas do Cecult

18 de novembro (sexta)

9h às 12h: MESA #04

Cartografias, sons, redes e fluxos

Mediação: Nadja Vladi (UFRB)

Onde: Pavilhão de Aulas do Cecult

9h às 12h: MESA #05

Música em diálogo: a psicanálise, o improviso e o teatro

Mediação: Lucio Agra (UFRB)

Onde: Pavilhão de Aulas do Cecult

9h às 12h: MESA #06

Indicadores Culturais_01

Mediação: Mariella Pitombo (UFRB)

Onde: Pavilhão de Aulas do Cecult

12h às 14h: CHEGADA DA CAMINHADA PELA VIDA E LIBERDADE RELIGIOSA E FEIJOADA

Onde: Pavilhão de Aulas do Cecult

14h às 16h: MESA #07

Fomento, difusão e internacionalização da música

Com: Eulícia Esteves (Funarte), Gabriel Lunelli (músico e compositor), Giba Gonçalves (Batalá Mundo) e Vince Athayde (Hack Modular)

Mediação: Daniele Canedo (UFRB)

Onde: Arquivo Público

16h às 17h30: OFICINA DE MÚSICA #02

Reivindicar poderes da contemporaneidade para o Recôncavo Baiano: uma introdução ao uso do sampler SP404

Com: Pedro Marighella

Onde: Pavilhão de Aulas do Cecult

16h às 19h: CURSO DIA 2*

Pra quem quer viver de arte: direitos autorais na prática

Com: Verônica Aquino

Onde: Arquivo Público

19h às 20h: LANÇAMENTO #02

Lançamento de livros

Onde: Arquivo Público

A partir das 20h: SHOWS

Com: Neila Kadhí + Pedro Marighella e Pedro Filho + Sued Nunes + IFÁ feat Lazzo Matumbi

Onde: Pavilhão de Aulas do Cecult

19 de novembro (sábado)

9h às 12h: MESA #08

Cenas musicais negras e decoloniais

Mediação: Nadja Vladi (UFRB)

Onde: Pavilhão de Aulas do Cecult

9h às 12h: MESA #09

Formação em música e artes

Mediação: Anderson Brasil (UFRB) e Jorge Lampa (UFRB)

Onde: Pavilhão de Aulas do Cecult

9h às 12h: MESA #10

Indicadores Culturais_02

Mediação: Daniele Canedo (UFRB)

Onde: Pavilhão de Aulas do Cecult

14h às 16h: MESA #11

Paisagens sonoras e cultura da conectividade

Mediação: Tatiana Lima (UFRB)

Onde: Pavilhão de Aulas do Cecult

14h às 16h: MESA #12

Política, gestão e economia da música

Mediação: Luciano Simões (UFRB) e Rodrigo Heringer (UFRB)

Onde: Pavilhão de Aulas do Cecult

16h às 17h30: OFICINA DE MÚSICA #03

Princípios básicos de mixagem para DJs

Com: Ian Valentin

Onde: Pavilhão de Aulas do Cecult

16h às 19h: CURSO DIA 3*

Pra quem quer viver de arte: direitos autorais na prática

Com: Verônica Aquino

Onde: Arquivo Público

A partir das 20h: SHOWS

Com: Samba Chula Renovação + Roberto Mendes + DJ Ian Valentin + Aila Menezes

Onde: Pavilhão de Aulas do Cecult