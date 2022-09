Gilmelândia faz turnê na Europa

Cerca de oito mil brasileiros presitigaram a 13ª edição do Dia de Brasil em Barcelona na Espanha, um evento que acontece anualmente, e que este ano teve em uma de suas principais atrações a cantora baiana Gilmelândia.

Interpretando seus sucessos e também as músicas que marcaram e marcam até hoje a Música Baiana, Gil fez a apresentação ao final da tarde. Representando as vozes da Bahia, num momento de muita emoção, a cantora encerrou seu show cantando o Hino Nacional do Brasil, que segundo a artista, é sua música preferida.

O evento foi transmitido ao vivo na rede social da baiana. “Sem palavras... Barcelona ferveu”, relatou a artista.

Nesse mês de setembro, a cantora está em turnê pela Europa, com passagens por Portugal, Espanha, Italia, França e Reino Unido, retornando a Salvador no início de Outubro.

null Divulgação