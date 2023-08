Lima Trindade faz leituras de 'O Convite da Noite', seu novo livro

O escritor Lima Trindade começa nesta quinta-feira, 2, na Biblioteca Central do Estado da Bahia, nos Barris, às 19h, uma série de eventos com leituras públicas do seu novo romance, 'O Convite da Noite'.

O projeto também combina palestra e roda de conversa, sendo realizada em diversas escolas e bibliotecas públicas em Salvador. A proposta é que, além de ler trechos da obra para o público, Lima possa dialogar com as pessoas presentes sobre o processo de escrita criativa.



Os próximos encontros acontecerão amanhã, na Biblioteca Anísio Teixeira (Dois de Julho), às 9h30; dia 8, no Colégio Manoel Devoto, Rio Vermelho, às 10h30; e dia 9, na Biblioteca Thales de Azevedo, Costa Azul, às 9h40.



Segundo Lima, o propósito dos eventos é abrir um canal entre a literatura e futuros leitores para difundir e mostrar que a literatura é algo possível e acessível, além de estimular o hábito da leitura, o pensamento crítico e desmistificar a figura estereotipada do escritor como um intelectual preso em gabinete. “As leituras serão antecedidas por uma breve apresentação do projeto do romance, suas personagens principais e temas mais relevantes abordados. Ao final das leituras, darei um curto depoimento a respeito de minha forma de trabalho e, a partir de então, o público estará livre para fazer suas perguntas e comentários”, explica.



O autor acredita que o contato direto com um escritor falando de seu trabalho, falando a partir do mesmo lugar e tempo em que o leitor/ouvinte vive, utilizando do mesmo código de linguagem para se comunicar, pode contribuir para a formação de público leitor para a literatura baiana contemporânea. “Que tudo isso seja uma experiência estimulante para o jovem enxergar o livro não só como uma fonte de saber, mas principalmente de prazer”, deseja.



O Convite da Noite conta a história de um professor viúvo aposentado, que se vê obrigado a deixar a casa em Mar Grande, na ilha de Vera Cruz, três vezes por semana para cuidar do único neto, um menino de oito anos, em Salvador, pois a filha, que é divorciada, arranjou trabalho como guia turístico nas igrejas da capital baiana.



Nessas viagens ao continente, ele revisita lugares que frequentou com a ex-esposa, relembra histórias e termina por conhecer um novo amor.



O romance é o retrato do amor entre duas pessoas na terceira idade, com idas e vindas entre Salvador e Itaparica, o contraste de classes sociais e histórias de vida diferentes e o consequente enfrentamento de preconceitos e desafios. “Fora isso, há acontecimentos e tramas que correm paralelas, como uma série de estranhos assassinatos em diferentes cidades do Brasil”, antecipa Lima.



Perguntado sobre como a temática do amor entre duas pessoas na terceira idade, com idas e vindas entre Salvador e Itaparica, pode ser considerada relevante para os leitores e estudantes, o autor acredita que os jovens tenham curiosidade a respeito do que desconhecem e é dever da literatura despertar a curiosidade do leitor para novas realidades. “Com o avanço da medicina, as pessoas aumentaram bastante suas expectativas de vida em comparação ao passado. Com isso, mesmo que os jovens não sejam capazes de se imaginar num futuro que se acredita longínquo e em condições diferentes das que estão no presente, certamente boa parte deles convive com pessoas idosas, sejam parentes próximos ou meros conhecidos. Em todo caso, como predeterminar se um assunto pode ou não pode ser relevante para uma determinada pessoa?”, completa.



Numa parceria com a Fundação Pedro Calmon, as leituras públicas de O Convite da Noite, seguidas de rodas de conversa com o público, pretendem contribuir para a formação de público leitor para a literatura baiana contemporânea e, ao mesmo tempo, promover o respeito pela diversidade e o convívio entre pessoas de camadas sociais e visões de mundo distintas.



O autor



“Meu sonho era ser desenhista de histórias em quadrinhos. Todavia, faltou-me talento para transferir para o papel as imagens do modo como eu as imaginava. Digamos que escrever é a maneira que eu aprendi a desenhar com palavras”, conta o autor.



Lima Trindade nasceu em Brasília e mora em Salvador desde 2002. Publicou os livros As Margens do Paraíso (romance, CEPE editora, 2019), O Retrato ou um Pouco de Henry James Não Faz Mal a Ninguém (novela, ed. P55, 2014) e Aceitaria Tudo (contos, ed. Mariposa Cartonera, 2015), entre outros.



O escritor também assina uma coluna de crônicas no site do jornal Rascunho desde fevereiro de 2021. “Fui convidado para assinar uma coluna mensal de crônicas. Eu aceitei, mas tive de interrompê-la por causa da preparação do romance. Se tudo der certo, pretendo retomá-la ao fim deste ciclo de palestras”, conta. Mestre em Letras pela Ufba, seus textos foram traduzidos para o espanhol, inglês e alemão, tendo o o primeiro livro de contos sido traduzido e publicado no México, em 2014, sob o título Todo el Sol en Espíritu Santo, pela editora Calygramma.



* Sob a supervisão do editor Chico Castro Jr.