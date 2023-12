Livro e exposição celebram a vida e obra do fotógrafo Voltaire Fraga | A TARDE

O fotógrafo baiano Voltaire Fraga será homenageado com um livro e exposição sobre sua vida e obra.

Intitulados "Voltaire Fraga - Uma Bahia em Movimento", a obras celebram a vida e obra do fotógrafo baiano e destacam imagens do cotidiano de Salvador do século passado, paisagens urbanas e naturais, festas populares e personagens.

O livro tem lançamento no dia 13 de dezembro na Alban Galeria (Ondina), a partir das 17h30. Com 240 páginas, a obra registra a produção artística de Fraga, acompanhado de textos críticos e relato biográfico inédito.

Com curadoria de Marcelo Campos, a exposição apresentará 30 quadros nos temas cidade, trabalho, festa e personagens. O evento contará com palestra de Campos e do historiador Francisco Sena, mediada por André Portugal da P55 Edição, patrocinada pela GPE Global via Lei Rouanet.

Durante sua carreira, Fraga documentou mudanças no ambiente artístico de Salvador, contribuindo para a divulgação da estética modernista local em veículos nacionais e instituições como o Museu de Arte da Bahia e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.