Margareth Menezes é homenageada na Flica pelo aniversário de 60 anos

A cantora e compositora Margareth Menezes será homenageada pelo aniversário de 60 anos na Festa Literária de Cachoeira (FLICA), que acontece entre os dias 3 e 6 de novembro com o tema “Liberdade e Literatura Brasis”.

O aniversário da artista é no dia 13 deste mês e a homenagem acontece durante a programação do projeto 'O Violão e a Palavra' no dia 5 de novembro, às 19h, com a participação da própria intérprete e autora de sucessos como 'Faraó' e'Dandalunda'.

A atividade será uma conversa com a artista sobre a relação das palavras e da música, visando estreitar o diálogo entre as pessoas e a leitura.

Segundo o diretor geral da Fundação Pedro Calmon, Zulu Araújo, que será o mediador do encontro com Margareth, a edição será mais do que especial.

"Não só pelos 10 anos da Flica, mas por celebrarmos os 60 anos de uma das maiores artistas da música brasileira. Este Violão e a Palavra será um presente da FPC para os baianos”.

Ainda na programação, haverá encontros como das poetas Luciane Nascimento e Louise Queiroz, com mediação de Luciany Aparecida, que discute Narrativas Poéticas de um Mundo sob Escombros, e a mesa 'O lugar da Autoria Negra nas Academias de Letras' que reúne o antropólogo cachoeirano Ordep Serra e o poeta Wesley Correia, com mediação de Rita Santana.

Serviço

FPC na 10ª edição da FLICA

QUANDO: 3 a 6 de novembro

ONDE: Fundação Hansen Bahia - Casa do Governo e Praça Ubaldino de Assis - Cachoeira, BA

GRATUITO