MASF abre última exposição da série que marcou abertura do espaço | A TARDE

A exposição “Histórias Simõesfilhenses - O relicário das artes”, da artista Carla Vivian Mattos, que fica em cartaz até 15 de março, com acesso gratuito, será aberta neste sábado, 13, às 15h, no Museu de Arte de Simões Filho (MASF), localizado na região metropolitana de Salvador.

A mostra é a última da série que marca a abertura do equipamento cultural a céu aberto, ocupando a escadaria entre a avenida Elmo Serejo Faria e a rua Vereador João de Oliveira Campos, no bairro Cia 1.



De acordo com o curador da exposição e criador do MASF, Augusto Leal, a artista de Simões Filho criou um espaço para acolher, fomentar e colocar a arte em relação com as pessoas: o Relicário - transversal do tempo.



“Carla Vivian Mattos partiu das memórias da quadra 8 do CIA 1, onde mora desde criança, e dos aprendizados que teve com sua avó para criar um espaço cultural que dá corpo à sua poética e prática artística, onde canta, declama, pinta, tece, borda, faz suas garrafadas, sabonetes naturais, e encontros com artistas da cidade”, destaca.



Além disso, Augusto Leal ressalta a proposta de interação com a cidade. “O Relicário se torna um importante movimento de resistência coletiva à escassez de acesso a experiências culturais em Simões Filho. Ateliê, biblioteca, palco, escola, museu, praça, estúdio, o espaço criado por Carla pode ser tudo aquilo que nos falta. É um espaço/obra onde o desejo de construção de mundos são pautados no amor e na poesia”.



Contemplado pelo Prêmio Museu é o Mundo, o MASF já recebeu duas exposições: “A lente generosa”, de Diney Araújo, a primeira do espaço; e “As vozes da terra”, de Luís Santos. O local fica aberto à visitação 24 horas por dia, com acesso gratuito.