Neojiba participa do lançamento do Natal Musical Salvador Shopping | A TARDE

Com árvore de 15 metros, piano gigante em LED, Soldadinhos de Chumbo e Bailarinas, a Praça Central – Piso L1, Salvador Shopping, recebe nesta quinta-feira, 9, espetáculo “Celebre o ritmo da magia” e a chegada do Papai Noel no Natal Musical.

O espetáculo, que recebe assinatura do diretor artístico Gil Alves e decoração inédita executada pela empresa Zero57 com foco em tecnologia e inovação, conta ainda com a apresentação do NEOJIBA - Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia através da apresentação da Banda Sinfônica da Paz que possui formação musical que utiliza instrumentos de sopro e percussão e personagens natalinos.

Os clientes ainda vão poder brincar nos escorregadores, no xilofone e tirar fotos nas guirlandas instagramáveis.



Este ano, o Salvador Shopping ainda demonstra seu pioneirismo e ineditismo ao investir na acessibilidade e inclusão. Com atrações gratuitas, os cenários possuem ainda acessibilidade para pessoas com deficiência; apresentações do Happy Show, além de contar com intérpretes da Pense em Libras.

As pessoas cegas ou com baixa visão poderão visitar o shopping e conhecer toda a decoração Natal Musical através do recurso de audiodescrição executado pela ‘Palavra-Chave’. Toda programação é gratuita.