Paredão: MC Guimê usa Poder Supremo e movimenta web

O BBB 23 foi marcado pelo uso do “Poder Supremo" pelo participante MC Guimê, que atendeu o Big Fone nesta quinta-feira, 23. Como resultado, no paredão formado na noite de ontem, ele retirou Cara de Sapato e colocou Gustavo em seu lugar.

#BBB23 O Twitter vendo o Guimê colocar o Gustavo no paredão: pic.twitter.com/DZ85KwLdU0 — Gabriel Campos (@gabscmps) February 24, 2023

Com isso, o termo “No flow” ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais, em brincadeira feita com o nome de uma das canções do artista.

“Alô galera de cowboy, alô galera de peão… o pai Guimê mandou

Gustavo vem pro paredão”, destacou um perfil dos artistas no Twitter.

gustavo vem pro paredão pic.twitter.com/F3d0NiHFgM — MC GUIME 💎 (@mcguime) February 24, 2023

Após o uso do “Poder Supremo”, o Paredão desta semana é formado por Fred Nicácio, Domitila Barros e Gustavo. A eliminação do Paredão surpresa será no próximo sábado, 25.

SIMPLESMENTE MC GUIMÊ ACABANDO COM GUSTAVO E KEY NA JUSTIFICAVA E DE FIM INDICANDO GUSTAVO PARA O PAREDÃO.



DONO DO JOGO. DONO DA SEMANA!!!!!!!!!!! #BBB23 pic.twitter.com/DwMlVfrtKU — thiago (@httpsrealitys) February 24, 2023