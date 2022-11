Povo de santo retoma marcha contra intolerância religiosa

O povo de santo tem encontro marcado nesta terça-feira, feriado de 15 de novembro. Comunidades de terreiros sediados no Engenho Velho da Federação e adjacências voltam a realizar a Caminhada pelo fim da violência e da intolerância religiosa e pela paz.

É a 18ª edição da marcha, que homenageia Telinha de Yemanjá, que morreu em julho deste ano. A concentração acontece às 14h, no final de linha do bairro, onde fica o busto em homenagem a Mãe Ruinhó.

“Telinha era exemplo como ser humano e no comprometimento com a nossa religião. Com 96 anos, ela participava ativamente de todas as atividades do Terreiro do Cobre– sendo referência aos mais jovens– e de movimentos do povo de santo como essa caminhada. Quando pensei em criar esse movimento, ela foi comigo em todos os terreiros do nosso bairro para mobilizar as pessoas”, conta Mãe Valnizia Bianch, líder espiritual do Terreiro do cobre e idealizadora da caminhada.

A caminhada começou em 2004, quando terreiros do bairro começaram a ser atacados por denominações de igrejas neopentecostais. Vestidos de branco, sacerdotisas e sacerdotes representantes da diversidade, que caracteriza as religiões afro-brasileiras, tomam as ruas do bairro e de áreas próximas para ratificar o direito à liberdade de culto, que é assegurado pela Constituição Brasileira.

Serviço

XVIII Caminhada pelo fim da violência e da intolerância religiosa

Quando: 15 de novembro de 2022, terça-feira

Onde: Concentração a partir das 14h no final de linha do Engenho Velho da Federação, onde fica o monumento em homenagem a Mãe Ruinhó