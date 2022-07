Projeto 'Bahia viaja na Bahia' incentiva baianos a conhecerem o Estado

Buscando movimentar o turismo interno para a população, foi criado o projeto "Bahia viaja na Bahia", um circuito para atrair o baiano a conhecer mais o próprio estado. O evento vai acontecer em três cidades: Jacobina, nos dias 29 e 30 de julho; Lençóis, nos dias 6 e 7 de agosto; e Juazeiro, nos dias 20 e 21 de agosto.

O projeto contempla e apresenta as riquezas de cada município por meio da sua cultura, belezas naturais e economia. Além disso, ele propõe que, durante o período do evento, as prefeituras transformem a cidade em um grande mercado cultural, com espaços públicos e privados e apresentações de artistas locais.

O Bahia viaja na Bahia contará com uma grande Feira Interativa, que terá produtos como vinho, charuto, cachaça, café, frutas vermelhas e chocolate orgânico e outros produtos que são destaque local.

Durante o evento, estandes vão comercializar e apresentar produtos locais, uma espécie de circuito que mobilizará equipamentos culturais (museus, cineteatros, sedes de filarmônicas, etc.), artesanato local, agricultura familiar, além de restaurantes de gastronomia regional que funcionarão durante todo período da Feira.