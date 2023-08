‘Roma Negra’, de Esteban Vivaldi, é declaração de amor a Salvador

Salvador, a vibrante capital da Bahia, conhecida por suas belezas naturais, rica em cultura e complexas contradições sociais, ganha vida de forma magnífica em uma nova obra literária que promete encantar os amantes das histórias em quadrinhos. Roma Negra é a estreia do ilustrador ítalo-chileno Esteban Vivaldi em graphic novels. O lançamento acontece neste domingo, 13, durante a Festa Literária Internacional do Pelourinho - Flipelô.

Roma Negra é uma ousada narrativa que entrelaça três histórias, todas ambientadas em Salvador. A trama, construída de maneira magistral, apresenta personagens diversificados cujos destinos se cruzam em meio às ruas históricas, becos enigmáticos e cenários pitorescos desta cidade única.

A história segue dois jovens do interior que anseiam pelo mar e embarcam em uma audaciosa jornada pelo sertão, um pintor decadente que busca redenção através da arte, um marinheiro com um passado sombrio que desembarca em Salvador, e Alexandrina, uma moça típica da periferia que personifica a essência da Cidade da Bahia com todas as suas complexidades e nuances. “Posso dizer que Roma Negra é o resultado de um olhar externo sobre a cidade, e esse olhar está representado por alguns personagens no livro: o casal que vem do sertão à procura do mar e o marinheiro que encontra novamente o irmão”, explica.

Para os personagens da HQ, Salvador representa um mundo novo. “É um ponto de vista interessante pois me permite, como autor, colocar nos personagens os mesmos alvoroços que eu vivenciei na minha própria chegada. Nesse sentido, Roma Negra é a revelação desse mundo, ou melhor, de uma forma existencial nova e inesperada dos protagonistas. Respeito às histórias dos personagens, cada uma se entrelaça com as outras com graus e intensidades diferentes: desde um ‘abraço’ narrativo mais consistente até um simples ‘toque’ casual. É a cidade que vai proporcionando qualidade e casualidade a esses encontros”, continua.

Cidade multifacetada

Esteban Vivaldi, agora residente no bairro do Rio Vermelho, mergulhou de cabeça em sua pesquisa natural ao explorar os cantos e recantos de Salvador desde sua chegada em 2014. Suas observações minuciosas e experiências pessoais deram vida às narrativas entrelaçadas de Roma Negra, enriquecendo a trama com um senso de autenticidade e profundidade raramente encontrado em histórias em quadrinhos. “A Salvador que conto no livro é uma Salvador suspensa num tempo deliberadamente indefinido. Mas acredito que esta seja uma característica da cidade, a Bahia tem essa simultaneidade temporal, esse deslizar de vários tempos paralelos e isso acaba internalizado também no livro”, explica Esteban.

Salvador, para o artista, é um verdadeiro mosaico cultural e geográfico, uma mistura fascinante de nobreza e miséria, sofisticação e simplicidade, que o cativou desde o primeiro momento.

“Esse jeito nobre e miserável, essa sofisticação e simplicidade, esse ar de província e, ao mesmo tempo, cidade imperial, esse ser muitas coisas contemporaneamente. Acho que é suficiente para se apaixonar", expressa.

A obra, produzida ao longo de um ano, é uma homenagem não apenas a Salvador, mas também carrega uma conexão poética e espiritual com Roma, cidade onde Esteban passou parte significativa de sua vida. As duas cidades, cada uma com sua importância religiosa distintiva: Roma como capital do catolicismo e Salvador como berço das religiões de matriz africana –, encontram-se e se entrelaçam nas páginas da graphic novel, revelando uma convergência surpreendente.

O lançamento acontece durante a Flipelô, um evento que celebra a literatura e a cultura no Centro Histórico de Salvador, o que para o autor é uma imensa alegria. “Não podia ter lugar melhor que este. Roma Negra fala da Bahia e principalmente fala da alma da cidade. Além disso, o lançamento vai ser na Fundação Casa de Jorge Amado, autor que amo. No livro, quis homenageá-lo nomeando o velho pintor de uma das histórias com o nome dele, ‘Jorge’. Gosto de imaginá-lo como o ‘protetor’ de todos nós, contadores de histórias da Bahia”, observa.

A publicação também é um marco importante para a Solisluna Editora, que celebra seu 30º aniversário em 2023. A editora, que tem uma longa trajetória de sucesso na publicação de diversos gêneros literários, decidiu expandir seus horizontes ao mergulhar no mundo das histórias em quadrinhos. A graphic novel é uma adição ao catálogo da Solisluna que promete oferecer experiências literárias ricas e diversificadas.

‘Roma Negra’, de Esteban Vivaldi / Lançamento domingo (13), 16h / Flipelô - Festa Literária Internacional do Pelourinho / Mesa Roma Negra - Uma Cidade Ilustrada em Quadrinhos, com Gutemberg Cruz, na Fundação Casa de Jorge Amado

* Sob a supervisão do editor Chico Castro Jr.