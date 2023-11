Salvador recebe VIª Conferência Municipal de Cultura | A TARDE

Acontece nos dias 26 e 27 de outubro de 2023, no Quarteirão das Artes, a VIª Conferência Municipal de Cultura. A programação abrange seis espaços culturais da cidade, Sala Nelson Maleiro, Espaço Boca de Brasa, Espaço Cultural da Barroquinha, Teatro Gregório de Mattos (TGM) e Cine Glauber Rocha.

A conferência traz o tema: "Democracia e Direito à Cultura" e tem como objetivo estimular debates sobre o papel da cultura na promoção da democracia e na garantia dos direitos culturais de todos os cidadãos.

O evento inicia no dia 26 de outubro, às 14h, com o credenciamento (exclusivamente presencial) no Teatro Gregório de Mattos (TGM). Além disso, o público poderá apreciar uma feira de artesanato no Pátio Iyá Nassô, Espaço Cultural da Barroquinha. A abertura oficial, marcada para as 16h, começa com o cortejo da banda Yaya Muxima, descendo a escadaria que liga o TGM ao Espaço Cultural da Barroquinha.

Na sequência, às 17h, acontece a mesa de abertura oficial da VI Conferência Municipal de Cultura, ato solene que contará com a participação do Prefeito Bruno Reis, do Secretário de Cultura e Turismo, Pedro Tourinho, do Presidente da FGM, Fernando Guerreiro, da Presidenta do Conselho Municipal de Política Cultural (CPMC), Ìyá Márcia de Ògún e da Presidenta da FUNARTE, Maria Marighella.

Em seguida, encerrando o dia de abertura, será realizada a leitura do Regimento e, finalizada essa etapa, os presentes poderão curtir a performance artística do Afrobapho e um pocket show de reggae music com Mavi, no Pátio Iyá Nassô – Espaço Cultural da Barroquinha.

No dia 27, a programação terá início às 8h e será distribuída em seis eixos, com grupos de trabalho que discutirão tópicos essenciais para a cultura local. Às 16h, encerrados os trabalhos de cada eixo, o público presente será conduzido pelo grupo “A Pombagem (O Museu é a Rua)” num cortejo com início no Cine Glauber Rocha em direção ao Espaço Cultural da Barroquinha.

Às 17h, será realizada a Plenária, onde serão compartilhados os resultados com priorização das propostas, bem como a escolha de até 25 delegados(as) e as orientações sobre os próximos passos. Às 20h, Márcia Short apresenta o show de encerramento da VI Conferência Municipal de Cultura Salvador.

O evento é promovido pela Prefeitura de Salvador, através da Fundação Gregório de Mattos (FGM) e do Conselho Municipal de Política Cultural (CPMC).

PROGRAMAÇÃO COMPLETA



1° DIA

26/10 - QUINTA

• 14h

Credenciamento - Teatro Gregório de Mattos

Receptivo - Teatro Gregório de Mattos

Feira de artesanato - Pátio Iyá Nassô (Espaço Cultural da Barroquinha)

• 16h

Cortejo com banda Yaya Muxima - Teatro Gregório de Mattos para o Pátio Iyá Nassô

• 17h

Abertura Oficial do evento | Mesa institucional

Leitura do regimento

• 19h30

Performance artística com Afrobapho

Apresentação com Mavi (reggae)

2° DIA

27/10 – SEXTA

MANHÃ

• 8h

Credenciamento

Feira de Artesanato

Direcionamento às salas dos Grupos de Trabalho (GTs)

Performance Artística - Palco Aberto no Pátio Iyá Nassô com Arraiá das Marias e Erê na Praça

• 9h

Grupos de Trabalho (eixos) distribuídos nas seis salas

Eixo 1: GT Territorialização, Institucionalização, Marcos Legais e Sistema Nacional de Cultura

Mediação: Mirnah Leite | Conselheiro: Jamerson Silva

Eixo 2: GT Democratização do acesso à Cultura, aos serviços e equipamentos culturais e

participação social

Mediação: Sílvia Bahia | Conselheira: Uiliane Monteiro

Eixo 3: GT Identidade, Patrimônio e Memória

Mediação: Magnair Barbosa | Conselheira: Soiane gomes

Eixo 4: GT Diversidade Cultural e Transversalidades de Gênero, Raça e Acessibilidade na

Política Cultural

Mediação: Saliha Rachid | Conselheiro: Eugênio Lima

Eixo 5: Economia Criativa, Trabalho, Renda e Sustentabilidade

Mediação: Renata Reis | Conselheiro: Vinicius Mariano

Eixo 6: Direito às Linguagens, Meios Artísticos e Digitais

Mediação: Daniele Jacó | Conselheira: Janaina Selva

• 12h30 às 14h

Intervalo para almoço

• Performance Artística - Palco Aberto no Pátio Iyá Nassô com Performáticos Quilombos, Caboclo de Cobre e Elienilson e Lucas Sol

TARDE

• 14h às 16h

Continuação dos GTs – Elaboração das propostas a serem encaminhadas para a Plenária

• 16:30

Intervenção Artística - cortejo do Glauber Rocha em direção ao Espaço Cultural da Barroquinha com “A Pombagem (O Museu é a Rua)”

• 17h

Plenária com compartilhamento de resultados, escolha de delegados(as), e orientações sobre os próximos passos

• 19h30

Encerramento com show de Márcia Short – Pátio Iyá Nassô – Espaço Cultural da Barroquinha