Sara Bertrand realiza oficina de escrita criativa na Casa Rosa

“Qualquer pessoa pode escrever se aprender a observar e atribuir valor ao que vê”, afirma a escritora chilena Sara Bertrand, que desembarca em Salvador para uma série de atividades, dentre elas o curso de escrita criativa Diário de Viagem. A oficina será ministrada nestas segunda-feira e terça-feira, na Casa Rosa (Rio Vermelho), com o objetivo de despertar um olhar singular literário nos participantes.

“O exercício de viver é um exercício singular e, na oficina de escrita, eu simplesmente o levo a essa zona, à sua singularidade. O mais importante em uma história é essa maneira particular de narrar. Portanto, o que eu faço é apelar para essa voz, de modo que cada aluno primeiro reconheça que ela existe e depois dê espaço para que ela se expresse”, explica a autora.

Premiada internacionalmente, ela já lançou no Brasil, via editora Solisluna, o livro A Mulher da Guarda, honrado com o Selo de Distinção da Cátedra UNESCO. A autora tem como marca temas como memória, famílias, relações humanas e pretende promover um mergulho criativo na arte da escrita.

Neste domingo, 6, a autora fará o lançamento dos livros infantis Lá fora, os Fantasmas e A Memória do Bosque, na Livraria LDM do Shopping Bela Vista. A oficina Diário de Viagem, nos dois dias seguintes, será uma forma de compartilhar seu conhecimento literário e se aproximar dos leitores soteropolitanos.

“É sempre interessante conhecer os leitores, para mim, pessoalmente, essa é uma das experiências que mais anima a profissão, humaniza-a, porque um livro acaba sendo escrito durante essas leituras. E há tantas leituras quanto leitores, um livro nunca é uma versão unívoca e é isso que é interessante neste diálogo”, comenta Sara.

Viagem interior

O curso de escrita criativa culminará na construção de um diário de viagem por cada participante, mas é também um convite a observar a própria vida como uma viagem. As aulas acontecerão das 18h30 às 21h30, em etapas de três horas por dia. Voltado para adultos, ao final, cada um receberá seu certificado. “’Diário de viagem’ é um nome figurativo, pois se olharmos por uma determinada perspectiva, a vida é uma viagem em si mesma e se tivéssemos essa mesma disposição de descobrir o novo, de olhar o outro como alguém diferente de mim, mas que me permite construir a mim mesmo nessa diferença, se eu andasse pelas ruas totalmente desperto para os sons, conversas, músicas, cores, enfim, todo ser humano teria uma experiência mais agradável de seu cotidiano”, ressalta.

A autora de livros como Álbum Familiar (2017) e Patos e Lobos-Marinhos - Conversas sobre Literatura e Juventude, também pela Solisluna, em parceria com o Selo Emília, Sara busca incentivar a conexão do cotidiano das pessoas com as palavras. Com uma metodologia de observação criativa da realidade, a escritora premiada provoca cada um a acessar sua voz singular.

Medos, angústias e percepções próprios da escritora que moldaram a escrita dos livros Lá fora, os Fantasmas e A Memória do Bosque, com lançamento amanhã, e do seu próximo livro Escrever às Mães - Maternidade e Resistência, serão compartilhados em atividades e dinâmicas em grupo. As inscrições para o curso Diário de Viagem devem ser feitas previamente pelo site da editora, com um investimento total de R$ 300.

Atividades pela cidade

Os dois primeiros livros infantis falam sobre o medo do escuro e a ausência da mãe – memórias marcantes da infância de muitos – e o último se aproxima da experiência de Sara em ser filha. Amanhã, às 16h, na LDM, o público contará com um bate papo e mesa de autógrafos. “Ambos os livros dialogam com a maternidade, ou seja, colocam essas histórias em contexto, de que forma a relação mãe-filha ou filho se baseia nessa troca mútua, nessa necessidade de abrigo, na importância desse adulto me ver em minha diferença, em minha singularidade”, diz.

“São histórias que não são necessariamente lineares, pois recorrem à imagens e à linguagem poética, dialogam com emoções, medos, com mistérios humanos”, explica.

Parte das comemorações de 30 anos da editora Solisluna, o encontro promete um diálogo profundo com aqueles que estão dispostos a embarcar na arte da literatura. Pela segunda vez no país, Salvador é um local pelo qual a autora nutre um carinho especial.

“Tenho um enorme apreço pela cultura brasileira, sua ligação com o mar, a música, a arquitetura, aquela selva quente e aquele deserto lindo, enfim, são espaços que significam muito para mim. Sinto que nas vezes em que estive na Bahia me senti tão confortável, como se estivesse em casa, espero compartilhar isso com eles”, conta Sara.

Além da oficina e dos lançamentos, a autora participa da Flipelô, evento literário que acontece entre os dias 9 e 13 de agosto. No dia 12 de agosto (sábado), ela realizará o minicurso para jovens Caderno de notas na Sala Myriam Fraga, na Fundação Casa de Jorge Amado, das 10h às 13h e no domingo, 13 de agosto, Sara integrará a mesa ‘Escrever as Mães - Maternidade e Resistência’, às 11h, no Museu Eugênio Teixeira Leal.

*Sob a supervisão do editor Chico Castro Jr.