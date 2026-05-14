Secretário garante entrega do TCA em julho: "92% da obra colcluída"

Bruno Monteiro, secretário da Secult. - Foto: Leonardo Almeida / Ag. A TARDE

O secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, reafirmou, nesta quinta-feira, 14, que o Teatro Castro Alves (TCA) será reinaugurado no início de julho.

Ao portal A TARDE, o chefe da Secult revelou que mais de 92% das obras estão concluídas e classificou a entrega como a mais importante do governador Jerônimo Rodrigues (PT) na área da cultura em seu mandato.

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"Nós estamos falando do principal equipamento cultural do Nordeste e Norte brasileiro, que não se resume ao palco e à sala principal, mas o Teatro Castro Alves é o coração da arte baiana" afirmou Monteiro.

Durante a entrevista, que aconteceu durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Camaçari, o secretário detalhou as modificações no equipamento.

"Nós estamos ampliando essas possibilidades, um novo centro técnico ampliado, onde são feitos figurinos e cenários. Nós vamos ter um novo laboratório cenográfico para concepção e formação de novos espetáculos e pequenas apresentações, ampliando a democratização do teatro para que ali também se formem novas gerações de artistas, de produtores, de pessoas que saibam que a arte pode ser um caminho para transformação de suas vidas e gerações de emprego e de renda e tudo isso a gente está possibilitando com esse novo Teatro Castro Alves, que retorna como o teatro mais moderno do Brasil", complementou.

São João

Na ocasião, Bruno Moteiro também falou sobre as mudanças do São João de Salvador neste ano, que não vai acontecer no Parque de Exposições, como nos anos anteriores.

"São R$ 150 milhões de investimentos do Governo do Estado para o apoio tanto técnico nas estruturas quanto para a contentação de artistas esse ano, com uma novidade: pelo menos 25% dos recursos têm que ser utilizados para a contentação de forró e de artistas locais, para valorizarmos a identidade dos festejos juninos em Salvador. Estamos apostando mais uma vez na diversidade, na dinamização do Pelourinho, como esse território também que se desenvolve por meio da cultura, e nos bairros, aproximando a festa cada vez mais da população", informou.