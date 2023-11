Secult forma grupo de trabalho para criação da Bahia Filmes | A TARDE

Foi publicada no Diário Oficial deste sábado, 11, a Portaria n° 113 que designa a composição do Grupo de Trabalho para a construção da proposta de implantação da "Bahia Filmes", Empresa Pública de Audiovisual da Bahia.

O secretário de Cultura, Bruno Monteiro, pretende aprovar a criação da estatal até o fim do ano, conforme antecipou em entrevista ao A TARDE. Bruno lembrou que esse foi um dos principais compromissos de campanha do governador Jerônimo Rodrigues na área da cultura.

A Portaria lista representantes do Governo do Estado e da sociedade civil. Dez secretarias estão envolvidas, totalizando 22 representantes, entre titulares e suplentes. As pastas são: SecultBa, Casa Civil, Secretaria do Planejamento (Seplan), Secretaria de Educação (SEC), Secretaria da Fazenda (Sefaz), Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Secretaria da Administração (Saeb) e Procuradoria Geral do Estado (PGE).

A sociedade civil está representada pelo Conselho de Cultura da Bahia, pela Associação de Produtores e Cineastas da Bahia (APC), Associação de Autores Roteiristas da Bahia (AUTORAIS), Associação de Profissionais do Audiovisual Negro (APAN), Exibidores - Salas de Cinema, Conexão Audiovisual Centro Oeste, Norte e Nordeste (CONNE), Coletivo de Mulheres do Cinema Baiano / Associação do Setor Audiovisual do Sudoeste da Bahia (SASB), Associação de Games e Animação (GAMA).



“Trata-se de mais um importante passo para a consolidação da Bahia Filmes, que representa um grande avanço para o audiovisual baiano. Nos debruçaremos sobre o projeto elaborado pela sociedade civil, em diálogo com o governo, nos últimos anos para chegarmos a um modelo possível e encaminharmos o projeto para apreciação das deputadas e deputados”, concluiu o secretário Bruno Monteiro.

O Grupo de Trabalho terá 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período, para concluir o objetivo de construir a proposta de implantação da "Bahia Filmes", que posteriormente será encaminhada à Assembleia Legislativa.