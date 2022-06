Série 'O Som do Rio', de Maria Gadú, lança 1º episódio no YouTube

"O Brasil é o terceiro país mais letal do mundo para ativistas ambientais". A frase, que traz um dado publicado pelo jornal El País, compõe o cenário do show que a cantora Maria Gadú fez na noite desta segunda-feira, 13, na Casa Natura Musical, em São Paulo. O evento marcou a première da série 'O Som do Rio', que exibe o primeiro episódio nesta terça, 14, a partir das 11h, no YouTube, e da qual a artista é uma das criadoras.

No momento em que o Brasil acompanha o caso envolvendo o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, colocar em pauta questões ligadas aos direitos dos indígenas, desmatamento e impactos ambientas na Amazônia se torna ainda mais urgente. Mas o caso atual não é o único relacionado à grilagem e ao garimpo ilegal que avançam em terras indígenas. E esse é o tema abordado por 'O Som do Rio', criado por Gadú, Estela Renner e Marcos Risti, com produção da Maria Farinha Filmes e direção de Carol Quintanilha.

Ao longo dos quatro episódios - que vão ser liberados sempre às terças, às 11h -, Maria Gadu e a ativista indígena Val Munduruku promovem uma viagem de descobertas pelo Rio Tapajós, no Pará, com a participação da médica, apresentadora e influenciadora digital Thelma Assis, o ator e influenciador digital Vitor diCastro e cantor e compositor Lenine.

As cenas do primeiro episódio mostram o primeiro contato de Thelma e Vitor - Lenine chegou ao local depois e, por isso, aparece nos próximos capítulos - e a fase de encantamento pela Floresta Amazônica e pelas tradições dos povos indígenas. Mas Maria Gadu adianta que a série traz ainda as questões políticas, sociais e econômicas que assolam a região e, inclusive, têm resultado em mortes de ativistas e defensores da causa. Ela explica que começou a se envolver com o tema há cerca de 8 anos.

"Faz alguns anos que eu tive a oportunidade de estar nessa luta, junto com a Sônia Guajajara e Célia Xakriabá, e tive muitas oportuniades de ir a estes territórios fazer cobertura de muitas situações. As coisas acontecem lá de uma forma muito violenta, e pouco - ou nada - é falado. É um momento de muita dor. O Dom Phillips e o Bruno eram parceiros. Hoje, são quatro ativistas mortos por dia no Brasil. A gente não pode deixar passar impune. Eles ainda estão desaparecidos e encontraram outros dois corpos. OU seja, são dois corpos. Quem mandou matar e por que eles estavam lá? É um sinal de que o Brasil mata ativista, mata protetor da floresta, protetor dos direitos humanos", enfatiza.

O primeiro episódio, disponível nesta terça, mostra as Suraras do Tapajós, mulheres indígenas que apresentam a cultura local para as personalidades convidadas, além de tratarem dos assuntos urgentes da região.

A produção conta ainda com o YouTuber e apresentador Felipe Castanhari, que participa com inserções 'didáticas' para explicar ao espectador temas relacionados às mudanças climáticas.

