Símbolos de harmonia e renovação, plantas são destaque no Bon Odori

As plantas ocupam um papel central na cultura japonesa, simbolizando harmonia, renovação e uma conexão profunda com a natureza em cada aspecto da vida cotidiana e rituais. E, no Bom Odori, que celebra a cultura japonesa no Parque de Exposições, elas também estiveram presentes.

Está edição foi a primeira a receber um stand exclusivo de kokedama, arte japonesa que transforma plantas em esferas vivas, celebrando a natureza em uma forma única. A loja Hojeplantei kokedama marcou presença com mais de 125 tipos de plantas e cerca de 510 unidades.

Entre as opções, há bambus chinês, o bambu da sorte, além do aspargo plumoso, que remete ao ambiente japonês e está sempre presente em decorações típicas do Japão.

"Temos também outras mais exóticas, como chifre de veado, que cresce bastante. Tem a costela de Adão e a costela de Eva, que trazem amplitude ao ambiente, são bem folhada. Também as orquídeas, que tem muita flor, que trazem muita alegria ao ambiente", conta Leonardo Costa, sócio da loja.

"A gente tem o controle da planta baseado nesse formato da bola de musgo onde ela é plantada e as raízes ficam plantadas ali. É um formato mais sustentável, pois não tem necessidade de vaso, o próprio vaso é a própria estrutura e você pode cultivar, regar, na bola de musgo. Você pode transplantar ela ou aumentar a bola de musgo. Na medida que vai alterando isso, a gente vai tendo uma planta diferente", explica.

Outra loja de plantas presente foi a Garden Oficina da Terra. A gerente, Taísa Cerqueira, afirmou que a lavanda, o alecrim, o bonsai, que faz parte da cultura japonesa, estão entre as mais populares.

"Temos também o bambu da sorte, que representa fortuna. Todo mundo quer dinheiro, não é?", conta Taísa, que apresenta ainda outras opções que fazem sucesso pela facilidade no cuidado.

"Há procura grande pelos cactos, suculentas, que são bem fáceis de lidar".