Single de Ju Moraes e Sambaiana já está disponível nas plataformas

Já está no ar o terceiro single do primeiro EP de Ju Moraes e Sambaiana, coletivo formado por Grace Profeta (voz e percussão), Lalá Evangelista (percussão), Marcinha BB (percussão), Marília Sodré (violão e voz) e Rayra (voz e cavaco). De autoria da banda, “Parece Piada” é a trilha sonora de um romance que acontece na roda de samba, carregada de sotaque, swingada, envolvente e que ganha força na voz com as interpretações de Ju Moraes e Rayra Mayara.

O single traz ainda vídeos ou animações que acompanham uma música, que complementa os dois últimos lançamentos do EP: “A mais bonita da cidade”, em junho, e “Aquela Resposta”, em julho.

As artistas, que estão entre São Paulo e o Rio de Janeiro desde junho, retornam para uma nova temporada em Salvador em setembro, quando acontece o lançamento do último single do EP.