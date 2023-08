Terreiro ganha biblioteca afrocentrada

O Ilê Axé Opô Afonjá, em São Gonçalo do Retiro, onde funciona a Escola Municipal Eugênia Anna dos Santos, recebeu um novo ambiente de leitura, a biblioteca afrocentrada Maria Stella Azevedo Santos, e um acervo de 1200 livros. A ação é do projeto internacional Biblioteca de Los Sueños, que propõe a criação de espaços de leitura em países da América do Sul. A inauguração ocorreu, na manhã de ontem, com dança, música e roda de capoeira.

A ação foi realizada pela CEC Brasil, com patrocínio da Dow, através da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura. Além das 248 crianças que estudam na escola, a comunidade também poderá ter acesso aos livros.

“É uma biblioteca 100% afrocentrada e acredito que vai fortalecer cada vez mais a autoestima dessas crianças, se sentirem neste lugar de espaço e no poder de estar em outros lugares”, afirma a diretora da escola, Iraildes Nascimento.

Reconhecimento

Helena Alonso, líder de comunicação e responsabilidade social da Dow Brasil, conta que o terreiro e a escola foram escolhidos por serem um marco no respeito da história negra no Brasil. “Quando a gente fala da construção de comunidades inclusivas, passa pelo processo de educação, de letramento, de valorização da sua história, então, a gente priorizou todo o acervo da biblioteca que fosse voltado a valorizar autores negros”.

O novo espaço foi inaugurado por Mãe Ana de Xangô, ialorixá do terreiro, e a ministra da Cultura, Margareth Menezes. “É um momento muito especial, muito importante a chegada de uma biblioteca aqui no Ilê Axé Opô Afonjá. Além de ser uma casa, um terreiro, tem também uma história de luta antirracista, é um lugar de acolhimento. Queremos menos armas e mais livros nas mãos das crianças, das pessoas”, enfatiza a ministra Margareth Menezes.

Os livros foram divididos entre a Biblioteca Maria Stella Azevedo Santos e a biblioteca da escola. Os conteúdos infanto juvenis e infantis estão mais concentrados no espaço da escola, já na biblioteca do terreiro, os livros podem ser consultados por toda a comunidade. Ambos espaços são decorados com quadros, cartazes e elementos da cultura afro baiana, além de ter mesas e cadeiras para garantir o conforto na hora da leitura.

“A gente melhorou a parte de instalação para ficar minimamente utilizável, móveis e vamos fazer duas capacitações com a comunidade de como fazer uso do espaço”, explica Kátia Rocha, idealizadora da Biblioteca de Los Sueños da CEC Brasil.

Dafne Alanis, 10 anos, estava animada para visitar a biblioteca. “Os livros são bons para a gente fazer leituras no intervalo. Estou gostando de tudo, dos livros, do espaço, porque vai ser um pouco maior do que a gente tinha antes”, conta.

Já Sarah Santana, 11 anos, deu uma espiada nos livros novos e confessou que muitos deles já estava querendo ler. “Com esses livros vou aprender muitas coisas que ainda não aprendi no 5° ano. Amei esse espaço, ficou muito lindo, perfeito. Quero logo pegar os livros”.

Há um tempo os professores e alunos estavam desejando uma biblioteca. “As crianças amaram a biblioteca. A gente já fomenta a leitura em sala de aula e com uma biblioteca isso vai ficar melhor”, destaca a professora Catarina Pedreira.

