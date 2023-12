"VERÃO ESTAÇÃO COMÉDIA" é atração em noite de humor no Doca1 | A TARDE

A praça central do Doca1 será o palco da primeira edição do "Verão Estação Comédia", neste domingo (3), às 18h, com shows dos humoristas baianos Alan Miranda, Thiago Almasy, Rodrigo Villa e Daniel Ferreira. O evento promete ser uma ocasião imperdível para os amantes do humor em Salvador, garantindo ao público uma noite memorável de risadas e diversão.

Os ingressos estão sendo vendidos pelo Sympla por R$40 (inteira) e R$20 (meia), esta última acessível a pessoas com deficiência, jovens abaixo de 21 anos, idosos acima de 65 anos, professores e estudantes, mediante apresentação de comprovante na entrada.

O evento é classificado para maiores de 18 anos. Mais informações podem ser obtidas através do Instagram oficial do evento (@estacaocomediaa).

SOBRE O DOCA1

Inaugurado em 2022, o Doca1 tem como missão impulsionar a economia criativa de Salvador. O local oferece um ambiente colaborativo para artistas e criadores desenvolverem suas ideias e projetos, promovendo uma interação entre diferentes áreas e estimulando o desenvolvimento cultural e econômico da cidade.

Com sua infraestrutura moderna, o Doca1 se destaca como um centro de convergência para talentos e empreendedores, abrigando um restaurante, café-literário, loja colaborativa, coworking e polo de produção audiovisual. Além disso, o espaço sedia eventos corporativos, shows e produção de conteúdo audiovisual, como sessões fotográficas, gravação de comerciais e filmes, entre outros.

SERVIÇO

O que: Verão Estação Comédia

Onde: Doca 1 - Avenida da França, S/N, Ao Lado do Terminal Turístico Náutico da Bahia, Comércio - Salvador, BA

Quando: 03/12/2023, a partir das 18h

Atrações: Alan Miranda, Thiago Almasy, Rodrigo Villa e Daniel Ferreira

Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia); vendas pelo Sympla - https://www.sympla.com.br/evento/verao-estacao-comedia/2258702

Observações:

Classificação etária 18 anos;

Dúvidas? Chama no direct do instagram @estacaocomediaa

A meia entrada está disponível para:

Pessoas com deficiência;

Menores de 21 anos;

Maiores de 65 anos;

Professores

Estudantes

(apresente o comprovante na entrada)