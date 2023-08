Violinista italiano se junta a Estefan Iatcekiw para concerto inédito

Os amantes da música de concerto em Salvador terão a oportunidade única de testemunhar o talento de um dos violinistas mais renomados internacionalmente, Giuseppe Gibboni, em um concerto gratuito. O italiano se apresentará no Teatro Jorge Amado nesta terça, 22 , às 20h. Os ingressos serão distribuídos por ordem de chegada.

No palco, Giuseppe Gibboni se unirá ao talentoso pianista brasileiro Estefan Iatcekiw que, com apenas 19 anos, já é reconhecido como um dos talentos emergentes no cenário pianístico do Brasil. Juntos, eles prometem encantar o público com um repertório que abrange alguns dos mais ilustres compositores, incluindo nomes como Brahms, Paganini, Tartini e Chopin.

Visto pelo Presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, como um “exemplo para os jovens”, Gibonni vem ao Brasil como uma espécie de embaixador da cultura musical italiana pelo mundo. No Brasil, se apresentou em Brasília, Curitiba e São Paulo, em uma turnê promovida pela Embaixada da Itália em Brasília como uma forma de relação diplomática através da cultura.

Dono de técnica impecável e expressividade cativante, Giuseppe Gibboni já se apresentou como solista em diversos teatros e salas de prestígio em todo o mundo, consolidando sua reputação como um intérprete notável. Sua passagem por Salvador é uma oportunidade única para o público local testemunhar seu virtuosismo em primeira mão.

Por sua vez, Iatcekiw vem premiado em vários concursos nacionais e internacionais, se apresentando frente a grandes orquestras, com renomados maestros pelos palcos do mundo. “É uma realização pessoal e profissional, eu respiro música, amo o meu trabalho, e sou muito feliz pelas críticas que tenho recebido, e principalmente pela valorização do público e pelos meus colegas de profissão”, compartilha.

Vencedor do Paganini

Segundo o pianista, o público pode esperar uma explosão de virtuosismo, peças com muita técnica e dificuldade camerística. “Terei o prazer de conhecer o Giuseppe pessoalmente, e é uma alegria para mim dividirmos o palco com obras tão magníficas. Será com certeza um momento muito especial”, completa.

A colaboração de Iatcekiw com Gibboni promete uma experiência musical emocionante, com peças de alta complexidade e profundidade emocional, incluindo composições de Brahms, Paganini, Tartini e uma apresentação solo da 4ª Balada de Chopin. Sua participação nesta noite extraordinária atesta sua habilidade excepcional e deve deixar uma marca duradoura no público.

É a primeira vez que Gibboni se apresenta em Salvador, o Consulado Honorário da Itália na Bahia acredita que o evento é uma importante oportunidade para a comunidade italiana e todos os apreciadores de música erudita. “Salvador é a capital da arte, talvez uma das capitais da arte da América Latina. É justo que este importante evento, inclusive já promovido em outras capitais, passe por aqui, sendo uma das cidades mais ricas em música, e uma das mais reconhecidas na Europa como uma das capitais da arte no Brasil”, considera Andrea Garziera, Cônsul Honorário da Itália na Bahia.

Gibboni foi reconhecido pelo Prêmio Paganini, na sua 56ª edição, após 24 anos de ausência de artistas italianos, tornando-se o quarto italiano a alcançar o título. “O Prêmio Paganini é reconhecidamente o prêmio mais importante, a nível internacional, que pode ser concedido a um violinista. É tão importante e prestigiado que há muitos anos não existe um primeiro colocado, justamente pela dificuldade de encontrar o nível de excelência exigido para este tipo de prêmio”, explica Andrea.

