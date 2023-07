Aplicativo promete 'curar' gays em 60 dias pelo celular

A Setting Captives Free criou um aplicativo para celular que promete "curar" os homossexuais pelo smartphone. O Door of Hope garante que o interessado conseguirá "se ver livre da homossexualidade" em 60 dias.

O aplicativo funciona como um curso que usa crenças da bíblia para convencer o homossexual de que ele tem um problema. "Você pode ser libertado da escravidão da homossexualidade através do poder de Jesus Cristo e da cruz", promete.

Em resposta ao aplicativo, a comunidade gay criou uma petição virtual exigindo a retirada do programa. A tática teve resultado junto à Apple e o app foi retirado da iTunes Store por violar regras da empresa para desenvolvedores. Entretanto, o 'Door Of Hope' ainda está disponível no Google Play para ser baixado no Android.

Segundo as normas do programa de desenvolvimento do Google não são aplicações com discursos de ódio contra grupos com base em sexo, orientação sexual ou identidade de gênero. Por isso, pode ser que o aplicativo também seja retirado do Google Play em breve.