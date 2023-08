Fidelizar um cliente, a ponto dele só consumir aquela marca e ainda ser defensor dela, é o sonho de qualquer empreendedor. Mas se tornar uma chamada “love brands” – aquela empresa cuja relação com o consumidor vai além da venda – não é uma tarefa fácil. Uma pesquisa realizada pela consultoria Offerwise e divulgada pelo Google apontou que 64% dos brasileiros não têm marcas preferidas. Eles são influenciados na hora da compra pelo preço e valores pessoais. Especialistas e quem chegou lá, no entanto, garantem que o segredo é personalização e criação de experiências positivas antes, durante e depois da aquisição.

Segundo a pesquisa, para 37% dos consumidores que não são fiéis a marcas, o principal motivo para a inclusão de um produto no carrinho é uma atraente oferta de preços. Já uma boa conexão com a empresa é a principal razão para 21% dos entrevistados. Apesar disso, a maioria absoluta dos consumidores (88%) reconhece que existem marcas que conseguem se conectar melhor com os consumidores do que suas concorrentes.

Analista técnico do Sebrae, Claudio Patterson acredita que esse baixo percentual de consumidores que se dizem fiéis a marcas está relacionado tanto à mentalidade dos empreendedores quanto ao comportamento do consumidor brasileiro, que, segundo ele, costuma priorizar o preço. Para ele, no entanto, esses números devem variar um pouco de acordo com os segmentos.

Patterson não tem dúvidas de que fidelizar um cliente tem sido o principal desafio para as pequenas e micro empresas brasileiras. E o motivo, de acordo com ele, é a falta de atenção dada à jornada e à experiência que o consumidor terá com a marca.

“O pensamento de muitas marcas ainda tem sido só vender e bater meta. Isso, muitas vezes, faz com que a empresa esqueça que está ali para oferecer uma solução ao consumidor, para oferecer uma experiência positiva. Costumo dizer que as marcas não devem ser interesseiras, mas devem ser interessantes para o consumidor”, afirma o analista do Sebrae.

Na loja de moda feminina Dona Fashionistas (@donnafashionista), a fidelização é levada a sério. A proprietária Quelme Magalhães não titubeia, segundo ela, todas as clientes que têm contato com a marca, seja pelas 4 lojas físicas ou pelos canais digitais, são fidelizadas de alguma forma. Nas redes sociais, é perceptível. Não são raros os comentários e compartilhamentos de clientes marcando e fazendo elogios à DF - como ficou conhecida a marca entre suas consumidoras.

Para chegar lá, a empresária tem uma série de estratégias. A identidade da loja e as interações com as clientes têm papel fundamental nisso. Quelme conta que todas as consumidoras da DF são classificadas através de um sistema, com detalhes como gostos, numerações e preferências. Isso tudo para ter um atendimento o mais personalizado possível e para facilitar o contato não só no momento da venda.

Para garantir esse contato e fazer ele ser ainda mais próximo, há também uma espécie de clube da DF, um grupo vip em um aplicativo de mensagens instantâneas, com brindes, promoções e novidades para quem participa.

“Estamos a cada dia construindo nosso branding (marca) para formação deste clube e de uma identidade de marca que atinja o maior número de mulheres. É uma construção diária, que tem como principal objetivo encantar e atender a nossa cliente”, afirma Quelme.

Fidelizar clientes

O especialista do Sebrae afirma que essa é uma estratégia que costuma dar certo na fidelização dos clientes. Afinal, de acordo com ele, o consumidor brasileiro tem historicamente o querer se sentir exclusivo e ter acesso a itens e informações limitadas.

“Trabalhar a carteira de clientes também é importantíssimo. Às vezes, é só um cadastro, mas com informações estratégicas dá para fazer muita ação que pode fidelizar uma parte do seu público”, orienta Patterson.

Segundo o analista do Sebrae, o momento pós-venda pode ser o segredo para fortalecer a relação com o consumidor. Outra dica do especialista é justamente o foco na loja de presentes Uau Criativo (@uaucriativos): personalização tanto do produto quanto do atendimento. A estratégia não passa despercebido pelos clientes, que nas redes sociais mostram sua conexão com a marca elogiando não só os itens expostos, mas até materiais como o catálogo da loja.

Tárcia Figueiredo, fundadora da marca, conta que o foco da empresa é trazer algo de cada pessoa nos produtos, mas a personalização faz parte também do atendimento, como uma forma de fidelizar o cliente. Nos canais digitais da loja, a interação com o consumidor é chamando-o pelo nome, mandando fotos, vídeos e conversando como bons amigos.

O que também faz sucesso na loja e tem sido um dos principais responsáveis por fazer com que os clientes não largarem a marca são as embalagens dos produtos. Com detalhes e elaboradas, elas não têm custo para o consumidor, fazem parte da compra.

“Muitas vezes, o cliente ainda não sabe o produto que quer, mas já pergunta se vem com aquela embalagem. Colocamos um cheirinho, uma cartinha, laço e isso faz toda diferença. Mostra que trabalhamos com carinho e cuidado e isso conquista. A embalagem se tornou nosso cartão de visitas”, afirma Tárcia.

Para Patterson, o apelo visual sempre pode ser uma boa pedida para conquistar clientes. Outra dica dele é usar a imagem de quem está por trás da marca, como acontece na confeitaria Dengo Doce (odengodoce). O especialista do Sebrae pontua que quem costuma consumir de pequenos negócios geralmente se lembra diretamente do dono da marca e não da empresa em si. Além disso, de acordo com ele, o consumidor vai se desenvolver um relacionamento muito mais rapidamente com uma pessoa do que com uma loja.

Na Dengo Doces, por exemplo, os clientes costumam tratar os donos da confeitaria, Orlando Souza e Daiane Dias, pelo apelido e chamam os produtos de “denguinhos”.

Na interação e nas postagens das redes sociais, ferramenta utilizada para o contato com os consumidores, a imagem e o jeito autêntico dos proprietários são usados como uma forma de aproximar a marca dos clientes.

“Acreditamos que nossa energia alegre e vibrante é perceptível. Além disso, entregamos o nosso melhor, atendendo com cuidado e educação, deixando o cliente mais solto. Se ajudarmos a tornar o dia mais especial, mais feliz, ele lembrará de nós e retornará”, avalia Daiane.