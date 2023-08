Adolfo Menezes prevê redução da Selic após elevação da nota de crédito

Presidente licenciado da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputado estadual Adolfo Menezes (PSD) celebrou, nesta quinta-feira, 27, a elevação da nota de crédito do Brasil pela agência internacional de riscos Fitch.

O grupo elevou a nota do Brasil de BB- para BB, com perspectiva estável. A nova classificação do país, segundo a agência, deve-se ao reflexo de “um desempenho macroeconômico e fiscal melhor do que o esperado, em meio a sucessivos choques nos últimos anos".

O chefe licenciado da Casa Legislativa, que também é economista, prevê que o primeiro impacto desta avaliação acontecerá no dia 2 de agosto, durante o encontro do Comitê de Política Monetária (Copom).

“A elevação da nota de crédito do Brasil, pela agência internacional de riscos Fitch, é uma das melhores notícias econômicas dos últimos tempos e, com certeza, irá impactar na redução da nossa taxa de juros orbitantes. O primeiro reflexo já será no dia 2 de agosto, na reunião do Copom, com o corte de 0,5 % na taxa Selic”, cravou Menezes.

Segundo o parlamentar, a medida pode ser atribuída a mudança de governo. Para Menezes, a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no âmbito econômico, deve ser comemorada.

“É gritante a diferença dos sete meses do atual governo para os quatro anos da gestão passada. Em viagem ao exterior, podemos constatar que o Brasil deixou de ser pária no mundo, ao mesmo tempo em que vamos, aos poucos, recolocando o país no trilho do desenvolvimento econômico e social. O ministro Haddad tem feito um ótimo trabalho e, neste momento, com a elevação da nota de crédito do Brasil e a aprovação da Reforma Tributária, depois de mais de 30 anos, já temos o que comemorar”, afirmou.

A taxa de básica de juros do país é uma das principais críticas do presidente ao Banco Central (BC). Atualmente, a taxa Selic está em 13,75%. A avaliação do país pela agência internacional tinha sido rebaixada para BB-, em 2018, fim do governo do ex-presidente Michel Temer (MDB), com a mudança, os integrantes da COPOM podem decidir pela redução da taxa.