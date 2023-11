Após fim das sanções dos EUA, Petrobras quer investir na Venezuela | A TARDE

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, disse nesta quinta-feira,19, que o fim das sanções dos Estados Unidos à Venezuela faz com que a estatal volte a "pensar seriamente" em investir no país vizinho, tido como uma das nações com as maiores reservas de petróleo do mundo.

"Vamos colocar a Venezuela no mapa de novo", disse Prates, em live promovida pela agência EPBR, defendendo que a avaliação "absolutamente não tem nada a ver com questões ideológicas e afinidades políticas".

As sanções dos Estados Unidos à Venezuela foram derrubadas na quarta,18, sob a promessa de que o país terá eleições livres monitoradas pela comunidade internacional. O regime ditatorial comandado por Nicolás Maduro começou a liberar presos políticos como parte desse processo.

De acordo com Prates, o governo dos Estados Unidos enxerga na Venezuela uma alternativa de suprimento de petróleo futuro, quando as reservas não convencionais que tornaram os Estados Unidos um dos maiores produtores globais começarem a declinar.

"Os Estados Unidos estão olhando 30 anos à frente, não estão olhando agora", afirmou. "A Venezuela é um dos países que têm condições de produzir as últimas gotas de petróleo do mundo. Se atrasar esse processo, vai perder o trem da história”, acrescentou. Ainda segundo Prates, a Venezuela vai precisar de investimentos para recuperar a deteriorada indústria de petróleo do país.

"Temos recursos importantes na Venezuela, na Bolívia, a Colômbia tem gás... O que a gente faz com isso? O petróleo não vai acabar de uma hora para a outra", disse. "Nós, o Brasil, e dentro do Brasil, a Petrobras, seremos protagonistas dessas discussões. Aí vamos tomar decisões."