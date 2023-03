Bahia registra entrada de 45 mil turistas em três meses

A Bahia recebeu cerca de 45 mil turistas, de 133 nacionalidades, entre dezembro do último ano e fevereiro de 2022, segundo dados de monitoramento da Polícia Federal (PF), divulgados na quarta-feira, 8.

O levantamento ainda indica a entrada de 44.898 estrangeiros no estado. Do total, 10 mil foram argentinos, nacionalidade que mais teve contato com o solo baiano no período.

No âmbito nacional, o país computou a entrada de 868.587 estrangeiros registrados pela Polícia Federal como turistas no primeiro mês do ano.

O resultado é histórico na comparação com a série dos últimos quatro anos, segundo o órgão. Os números superam em mais de 100 mil visitantes nos dois últimos anos, antes da pandemia de Covid-19, quando foram registrados 756.883 (2019) e 750.457 (2020). Na comparação com janeiro de 2022, o número quase triplicou, passando para 275.942 pessoas.

Em 2022, ainda segundo informações da Polícia Federal, o Brasil recebeu 2,689 milhões de visitantes estrangeiros, considerando apenas os que entraram registrados como turistas. O número é 55% menor do que o registrado em 2019, quando 4,847 milhões de turistas estrangeiros desembarcaram no país.

“Os dados demonstram de forma enfática como a imagem do país no exterior influencia diretamente a decisão de visitar o nosso país. O fato novo que nos fez sair de um dos piores desempenhos globais e recuperarmos o interesse do turista internacional foi a mudança de governo. O Brasil deixou de ser pária e voltou a ser visto como um país acolhedor, aliado da humanidade, com compromisso com a sustentabilidade ambiental, com os direitos humanos e com a valorização de nossa diversidade”, afirmou o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, em nota do governo federal.