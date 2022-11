Bahia, Salvador e RMS têm maiores taxas de desocupação do país

As taxas de desocupação registradas no terceiro trimestre de 2022 na Bahia, em Salvador e na Região Metropolitana foram as maiores do país e para um 3º trimestre dos últimos sete anos.

>>> Quase 3 em cada 10 desempregados buscam trabalho há mais de dois anos

Na Bahia, o índice foi de 15,1%, menor que os 15,5% registrados no trimestre anterior. Ainda assim, o estado se manteve com a maior taxa de desocupação do país.

O indicador da Bahia seguiu acima do nacional, 8,7%, e equivalia a quase quatro vezes o verificado em Santa Catarina, que tem a menor taxa de desocupação do Brasil, 3,8%.

De julho a setembro, a população que estava trabalhando na Bahia, em ocupações formais ou informais, ficou em 6,010 milhões de pessoas. No trimestre anterior o número foi 6,037 milhões (-27 mil ocupados ou -0,5% no período).

Na comparação com o 3º trimestre de 2021, no entanto, a população que trabalhava na Bahia seguiu em alta, com um saldo de mais 212 mil trabalhadores em um ano.

O município de Salvador registrou, no 3º trimestre deste ano, uma taxa de desocupação maior do que a do estado como um todo (17,9%) e que, no sentido inverso, aumentou frente ao trimestre anterior (quando havia sido de 16,7%).

Esta foi a maior taxa desocupação entre as capitais brasileiras pelo segundo trimestre consecutivo. A taxa de desocupação soteropolitana também foi a mais alta para um 3º trimestre no município, desde o início da série histórica do IBGE, em 2012.

Na Região Metropolitana de Salvador (RMS), a taxa de desocupação ficou ainda maior do que na Bahia e na capital: 19,4% no 3º trimestre de 2022.

A taxa de desocupação mede a proporção de pessoas de 14 anos ou mais de idade que estão desocupadas em relação ao total de pessoas que estão na força de trabalho.