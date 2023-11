Bahia tem maior confinamento de boi do Nordeste | A TARDE

A Bahia abriga o maior confinamento bovino do Nordeste, com 50 mil cabeças. O espaço está instalado na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste do estado. A região tem ampla disponibilidade de elementos que compõem a alimentação animal, como soja, milho, caroço de algodão e sorgo, sendo propícia à criação de animais para corte, sobretudo gado. Os dados fazem parte de levantamento da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba).

O oeste baiano ainda tem extensa malha viária, que facilita a logística de chegada e escoamento de grãos. Na safra 2022/2023, foram mais de 13 milhões de toneladas, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). E são essas commodities as mais utilizadas para alimentar os animais confinados. A proximidade lavoura-pecuária acaba por reduzir custos e otimizar o aproveitamento dos grãos para essa atividade.

Na propriedade da empresa Captar Agro, que iniciou as atividades com espaço para 12 mil cabeças, em 2010, chegam animais de toda Bahia, principalmente da região do semiárido, onde as condições para criação bovina são mais complicadas. Na fazenda, que hoje tem capacidade para 50 mil animais, a empresa cria, recria e engorda gado num espaço médio de 12 metros quadrados por cabeça, explica o explica o gestor da fazenda, Almir Moraes.

Com o processo de confinamento, o tempo de engorda chega a cair pela metade. Mas, para isso, são necessários pesados investimentos em tecnologia, sanidade animal e sustentabilidade.

Em visita recente à propriedade, o secretário da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia, Wallison Tum, conheceu o sistema e destacou a sustentabilidade que permeia a atividade. “A agropecuária baiana convive muito bem com o meio ambiente e essa tem sido uma exigência constante do mercado. Pude conferir aqui todo o processo de reaproveitamento de água, dos insumos, do cuidado com o animal e essa já é a pecuária do futuro, que oferece ao mercado, nacional e externo, carne rastreável, de qualidade e respeitando o meio ambiente”, afirmou Tum.

No empreendimento, todo animal que chega tem suas vacinas renovadas, mesmo aqueles com vacinação recente. Esse trabalho garante a saúde do gado que chega e a preservação dos que já estão confinados, além do atendimento às normas de sanidade, o que permite a comercialização da carne no mercado nacional e internacional. A mesma rigidez no controle se dá com a alimentação, que é controlada por programas de computador, que também monitoram o peso, a localização, origem e outros aspectos do animal durante o processo.